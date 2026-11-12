Enviados de EEUU llegan a Moscú para reunirse con Putin tras diálogo con Ucrania

Los enviados estadounidenses llegaron este jueves a Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin después de unas reuniones trilaterales en Abu Dabi que, según Washington y Kiev, abrieron una ventana para terminar el conflicto en Ucrania.

Después de su cita en el Kremlin, Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, y el empresario Steve Witkoff volarán a Dublín para informar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que se reúne con líderes europeos en la capital irlandesa.

"Dando la bienvenida a Steve y Jared a Moscú", publicó en X el representante especial de Putin, Kiril Dmítriev, junto a un video de los emisarios estadounidenses llegando al aeropuerto Vnúkovo de la capital rusa.

Según el yerno del presidente estadounidense, la reunión con Putin servirá para "revisar lo que se discutió" durante las dos jornadas de diálogo en Abu Dabi, ya que ven "algunas oportunidades".

Al llegar a Irlanda el miércoles por la noche, Zelenski también señaló que existe una "ventana de oportunidad" para terminar antes de 2027 el conflicto con Rusia.

"Lo importante es que los estadounidenses acudieron a Putin con propuestas concretas. Me gustaría mucho que regresaran a Dublín con propuestas concretas", dijo Zelenski, quien se declaró escéptico, pero con "esperanza".

Iniciada en febrero de 2022 con la operación a gran escala de Rusia sobre Ucrania, la guerra es el peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos y millones de desplazados.

- Canje de prisioneros -

El mandatario ucraniano también celebró el "cambio de postura" de Washington, ahora favorable a incluir a los países europeos en las negociaciones como venía reclamando Kiev, aunque Moscú se oponía.

En vísperas de las reuniones de Abu Dabi, las declaraciones de Estados Unidos favorables a plantear un nuevo marco de seguridad en el continente habían alarmado a los aliados europeos de Kiev.

Los encuentros en Abu Dabi serán uno de los principales temas en la agenda en Dublín, donde se dan cita este jueves unos 50 líderes europeos.

Varios responsables de países de la UE señalaron que las reuniones en Emiratos no lograron grandes avances hacia la paz y defendieron que, antes de debatir un acuerdo de seguridad continental, debían cesar los combates.

En la capital emiratí, el acuerdo más tangible entre Rusia y Ucrania fue un importante intercambio de prisioneros, el "mayor de la historia", según dijo Kushner.

Las cifras exactas no se detallaron. Zelenski explicó que esperaban una respuesta de Moscú sobre el canje que podría ser de "1.000 por 1.000, quizás incluso llegue a 1.200".

- Una nueva Yalta -

Aunque persisten las diferencias sobre cómo terminar la guerra, ambas partes coincidieron en que iban a continuar con la negociación, que estuvo paralizada desde el inicio de la guerra con Irán que copó la atención de Washington.

Pero una de las incógnitas es el papel de los aliados europeos de Kiev, a los que Rusia ha intentado mantener al margen.

"No entendemos realmente de qué tenemos que hablar con ellos. No hemos recibido ni una sola iniciativa de paz, ni una sola propuesta concreta por parte de los países europeos", insistió el miércoles el jefe de la delegación rusa en Abu Dabi, Vladimir Medinski.

Según explicó posteriormente a la televisión rusa, Moscú aspira a una "nueva y moderna Yalta", en referencia a la conferencia de 1945 en la que los líderes occidentales se repartieron la influencia en Europa con la Unión Soviética.

Precisamente, este es uno de los temores expresados en las últimas semanas por Zelenski, que quiere incluir a sus aliados europeos en la mesa de negociación. Kushner afirmó que uno de los temas a tratar con Putin era la forma de "incorporar a los europeos al formato".

En las discrepancias de fondo entre ambos bandos se reportaron pocos avances. Rusia exige que Ucrania se retire de las zonas del este del país que todavía controla y reclama un acuerdo sobre la "arquitectura de seguridad de Europa".

Pero Kiev reclama un alto el fuego antes de cualquier negociación sobre el territorio y ha pedido una reunión directa entre Zelenski y Putin para abordar las cuestiones más importantes. El Kremlin lo ha descartado.

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