En plena crisis, el Supremo de Brasil abre una sesión inédita con el juez Moraes en la mira

El Supremo Tribunal de Brasil empezó a examinar este martes si investiga a uno de sus jueces, Alexandre de Moraes, por presuntos vínculos con un banquero preso por estafa, en medio de una crisis inédita que ha eclipsado la campaña hacia las presidenciales.

El propio Moraes, el juez que lideró el juicio que en 2025 terminó en la condena del expresidente Jair Bolsonaro por golpismo, participa de esta plenaria retransmitida por televisión y en vivo en YouTube.

La crisis está relacionada con el escándalo de un financiero preso, Daniel Vorcaro, cuyos dudosos vínculos con el poder salpican a jueces, diputados y hasta al candidato conservador Flávio Bolsonaro, rival del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios de octubre.

En el máximo tribunal, el llamado caso Master, en alusión al banco de Vorcaro liquidado tras un fraude masivo a sus clientes, desató una guerra interna sin precedentes.

El juez André Mendonça ordenó publicar un informe policial que reveló mensajes de Vorcaro a un número atribuido a Moraes para pedir ayuda en la investigación en su contra.

Moraes es considerado por la derecha como un enemigo del bolsonarismo y fue sancionado por el gobierno de Donald Trump en represalia al juicio de su aliado Bolsonaro.

El magistrado denunció a su vez a Mendonça, nombrado por Jair Bolsonaro durante su presidencia, por supuesto abuso de autoridad.

La investigación fue "deliberadamente orientada" por Mendonça para "montar una verdadera farsa incriminatoria con finalidad político-electoral", acusó Moraes en un pedido para anular el proceso enviado al presidente del tribunal, Edson Fachin.

Fachin, nombrado en 2015 por la entonces presidenta Dilma Rousseff, ahijada política de Lula y quien le sucedió en el poder, citó a los magistrados para examinar la validez del informe policial y decidir eventualmente la apertura de una investigación contra Moraes.

"El país está observando esta corte. La Historia también mirará hacia este momento", dijo Fachin en la apertura de la sesión al definir este periodo como "difícil".

La sede de la corte en Brasilia reforzó fuertemente la seguridad con drones, policías armados, perros antiexplosivos e inclusive un helicóptero sobrevolando el área.

- La corrupción preocupa -

La crisis monopoliza la campaña electoral antes de la primera vuelta del 4 de octubre.

Lula pidió transparencia para que pague quien deba pagar, mientras Flávio Bolsonaro cargó contra Moraes, a quien asoció con el mandatario.

"El actual presidente compartió su poder con Alexandre de Moraes. Y al final, Brasil se quedó sin ningún presidente", dijo este martes el senador en un video.

El hijo del expresidente ultraderechista adelantó por primera vez el lunes a Lula en la encuesta de la firma Quaest.

Aunque la diferencia sigue dentro del margen de error, Bolsonaro cuenta con el 42% de la intención de voto frente al 40% de Lula en una probable segunda vuelta.

El viernes anterior, en tanto, trascendió que Flávio Bolsonaro es investigado por sospechas de corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de un filme sobre su padre, costeado por el propio Vorcaro.

La misma encuesta mostró que la preocupación por la corrupción subió de 14% a 22% entre los brasileños en apenas 12 días.

Lo que queda al descubierto en este escándalo "es la política basada en el intercambio de favores e influencias", dijo a la AFP en Rio la cientista ambiental y militante izquierdista Mayara Horta, de 34 años.

"Hay que eliminar el secreto de todos [los documentos de la investigación]. Si vamos a investigar, investiguemos todo y veamos hasta dónde llega la influencia de estos banqueros, que siempre decimos que son los verdaderos dueños de Brasil", añadió.