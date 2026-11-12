En la COP del clima, Delcy Rodríguez busca inversiones petroleras

La presidenta venezolana Delcy Rodríguez y su comitiva han desplegado en la COP del clima de Turquía una intensa agenda centrada en la búsqueda de inversiones petroleras, que contrasta con el llamado de muchos participantes a abandonar los combustibles fósiles.

La presidenta encargada se encuentra en la ciudad turca de Antalya con una amplia delegación que incluye a la titular de Hidrocarburos, Paula Henao.

Rodríguez mantuvo el miércoles una bilateral con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que hablaron de la ampliación de las inversiones brasileñas en el sector petrolero venezolano, maltrecho tras décadas de infrafinanciación y bajo tutela de Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro en enero.

Este mismo jueves, Henao se reunió con su par turco Alparslan Bayraktar, cuyo país trata de desarrollar su actividad petrogasífera lejos de sus fronteras.

"Hemos examinado en detalle los proyectos comunes que podrían desarrollarse en el sector de los hidrocarburos, en particular el petróleo y el gas natural", dijo el ministro turco.

En su discurso pronunciado durante la cumbre de líderes, que termina este jueves, la presidenta encargada dejó claro que el petróleo está en lo alto de su agenda en Antalya.

"Defendemos nuestro derecho soberano a potenciar responsablemente nuestra industria petrolera y energética como un gran motor para el desarrollo nacional", declaró.

"Creemos que no existe contradicción inevitable entre desarrollo energético y protección ambiental, porque una transición justa no apaga economías, las transforma", argumentó.

- Equilibrismo -

Precisamente, uno de los temas clave de esta cita en Turquía es la forma de abandonar progresivamente los combustibles fósiles, retomando el acuerdo histórico adoptado en ese sentido en la COP de Dubái de 2023.

Brasil se ha hecho el adalid de esa causa, defendiendo una hoja de ruta para que cada país, desde sus circunstancias, inicie su transición hacia el abandono de los combustibles fósiles.

Pero el propio Lula celebra regularmente cada vez que se descubría un yacimiento importante de petróleo en su país, lo que muchos ambientalistas denuncian como una contradicción en su discurso y sus políticas.

Su ministro de Medio Ambiente, Joao Paulo Capobianco, salió al paso de esta crítica en una rueda de prensa en Antalya, al preguntársele por el contenido de las conversaciones con Delcy Rodríguez.

"Consideramos que no hay contradicción, porque Brasil prosigue una agenda acelerada de transición energética, y es el país que más invierte en biocombustibles", dijo Capobianco.

Pero "el petróleo es un recurso todavía estratégico del punto de vista internacional", admitió.

Henrique Tahan Novaes, profesor en la facultad de Filosofía y Ciencias de la Universidad del Estado de Sao Paulo (UNESP), señala que para Brasil "hay una diferencia de los países centrales y periféricos".

"Quien tiene que parar inmediatamente de explotar todo son los países centrales", porque los periféricos "necesitamos de esto" para generar dinero y financiar la transición energética, explica este experto.

"No estoy seguro de que vayamos a cambiar esto", dice.

- Una vieja dependencia -

Para Caracas, la prioridad es reactivar su producción petrolera, disminuida por una larga crisis y sanciones pasadas de Estados Unidos.

Este mismo lunes se firmó con ExxonMobil un memorando de entendimiento para potenciales proyectos de exploración y producción.

El pasado agosto, Caracas rubricó con Washington un acuerdo que otorga a Estados Unidos el manejo de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras del país caribeño, equivalentes al 20% del total.

Para la exministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez Torres, la agenda de Caracas en la cumbre climática no sorprende.

"Para Venezuela sí que no es una contradicción", afirma esta política que este año organizó una conferencia en Santa Marta con cerca de 60 países para dejar atrás los combustibles fósiles.

"Todos los gobiernos", antes y después de Hugo Chávez, "lo único que han hecho es reproducir la dependencia exportadora respecto a la producción de petróleo", comentó a la AFP.

"Respecto a Brasil, sin duda hay contradicciones", pero estas "están permanenente en nuestras agendas nacionales", especialmente en países que producen petróleo y gas, indicó.

El economista argentino Ariel Slipak coincide en el diagnóstico: "en el medio ya es una costumbre habitar estas contradicciones retóricas".

El coordinador de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) arremete sobre todo contra los intereses de las entidades financieras y los regímenes de incentivos fiscales a empresas de hidrocarburos.

Estas políticas terminan "sosteniendo un sistema que debería ser obsoleto, una matriz productiva fósil", denuncia.