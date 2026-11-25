La distinción especial reunió a los máximos ganadores de las once ediciones anteriores del Premio Internacional Pasaporte Abierto. La ceremonia se realizó el 24 de noviembre en el Hotel Quebra-Noz, en Campos do Jordão, Brasil.

El público tuvo la palabra. Los protagonistas de las once ediciones anteriores del Premio Internacional Pasaporte Abierto volvieron a encontrarse en una edición especial denominada Generación Dorada, en la que fueron reconocidos aquellos trabajos, personas, destinos, instituciones y proyectos que dejaron una huella en la historia del certamen.

La ceremonia se realizó el 24 de noviembre en el Hotel Quebra-Noz, en Campos do Jordão, Brasil, en el marco de las actividades desarrolladas por la Organización Mundial de Periodismo Turístico (OMPT). A diferencia de las ediciones habituales, esta convocatoria reunió a los máximos ganadores de las once ediciones anteriores y permitió que el público eligiera a sus favoritos.

La Generación Dorada reconoció la diversidad de aportes que conforman el periodismo turístico y el desarrollo de los destinos, desde la investigación y la relevancia social hasta la creación de propuestas turísticas, el compromiso de los emprendedores y el trabajo de las organizaciones.

Los ganadores de la Generación Dorada

Entre los reconocimientos entregados se destacaron:

Relevancia social: Portobelo, un puerto de riqueza histórica que clama por acción gubernamental, de Yelina Pérez Sánchez, Panamá (2022).

Reconocimiento de los otros: El Chontacuro: el Manjar Exótico de la Palma de La Chonta, de Jacqueline Granda, Ecuador (2026).

Originalidad: Sicília de carro em 5 dias: um roteiro gastronômico pelo melhor da ilha italiana, de Rapha Aretakis, Brasil y Alemania (2026).

Investigación periodística: Impuesto sobre hospedaje, entre la sospecha y la desconfianza, de Istar Meza, México (2023).

Medio especializado en turismo destacado: Saborysaber.cl, Chile (2023).

Pasaporte Abierto OMPT 15 años: Premio a la Inspiración en Creación de Contenido, otorgado a Débora Ruiz, Argentina (2024).

Evento del año: Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, Argentina (2026).

Mejor propuesta turística: Programa Destinos 90, de la Universidad Autónoma de Occidente, Colombia (2024).

Emprendedores turísticos comprometidos: Francisco Rodríguez, Venezuela (2021).

Trabajo en equipo: Cámara de Comercio del Valle de Antón, Panamá (2024).

Organismo colaborador: Promtur, Panamá (2026).

A la trayectoria: Carmola Cândido, Brasil (2026).

En la categoría Destinos Turísticos Responsables fueron distinguidos diez destinos y territorios que habían obtenido reconocimientos en diferentes ediciones: Nariño (Colombia, 2026), Valle Encantado (Argentina, 2025), Cartagena de Indias (Colombia, 2024), Cap Cana (República Dominicana, 2023), el Ayuntamiento de San Luis Potosí (México, 2022), Pachacamac (Perú, 2021), República Dominicana (2020), Panamá (2019), Hidalgo (México, 2018) e Iguazú (Argentina, 2017).

Los máximos reconocimientos

La Generación Dorada también entregó dos distinciones de especial relevancia dentro de la historia del premio. Juan de Dios Valentín, de República Dominicana, recibió el Máximo Premio Pasaporte Abierto Generación Dorada, mientras que Luis Polo Roa, de Panamá, fue distinguido con el Gran Premio Pasaporte Generación Dorada, por su reconocimiento correspondiente a 2017.

La elección del público convirtió esta edición en una oportunidad para volver sobre el recorrido del Premio Internacional Pasaporte Abierto y reconocer a quienes, a lo largo de los años, contribuyeron a construir su identidad internacional.

Más que una nueva competencia, la Generación Dorada propuso un ejercicio de memoria y reconocimiento colectivo: volver a mirar lo realizado, valorar a sus protagonistas y poner en perspectiva el camino recorrido por una iniciativa que busca visibilizar el trabajo de periodistas, comunicadores, destinos, emprendedores e instituciones vinculados al turismo.

Con esta edición especial, el Premio Internacional Pasaporte Abierto sumó un nuevo capítulo a su historia, poniendo en manos del público la decisión de reconocer a quienes ya habían sido protagonistas de sus anteriores ediciones.