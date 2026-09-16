Empieza el juicio por corrupción de una exministra francesa por sus vínculos con Renault-Nissan

La exministra francesa de Cultura Rachida Dati afronta este miércoles un juicio por corrupción relacionado con sus vínculos con Renault-Nissan, meses después de su derrota en las elecciones municipales de París.

Dati, de 60 años y una de las figuras más destacadas de la derecha francesa, será juzgada junto a Carlos Ghosn, ex máximo responsable de Renault-Nissan, huido de la justicia, que será juzgado en rebeldía.

La exministra y abogada fue acusada en 2021 de corrupción y tráfico de influencias por sus vínculos con Ghosn cuando era diputada en el Parlamento Europeo.

Según la acusación, los 900.000 euros (alrededor de un millón de dólares) que cobró como abogada de una filial de Renault-Nissan en Países Bajos eran en realidad un pago por su labor de defensa de los intereses del grupo automovilístico en el Parlamento Europeo, algo que su condición de eurodiputada le prohibía.

Su equipo jurídico afirma, por el contrario, que Dati trabajó "exclusivamente" como abogada para esa filial.

"Las acusaciones infundadas de tráfico de influencias en el Parlamento Europeo se derivan de una construcción intelectual artificial elaborada por la fiscalía", afirman sus abogados.

Dati, que sigue siendo alcaldesa del acomodado distrito VII de París, niega las acusaciones y se enfrenta a hasta diez años de prisión y una multa de hasta 450.000 euros (unos 520.000 dólares) si es declarada culpable. También podría ser inhabilitada para ejercer cargos públicos durante cinco años.

Dati ha estado envuelta en polémicas durante buena parte de su carrera política.

Dimitió como ministra de Cultura en febrero para centrarse en las elecciones municipales de París, pero perdió en marzo frente al socialista Emmanuel Gregoire.

Ghosn, de 72 años, antiguo presidente y consejero delegado de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, fue detenido en Japón en 2018 por sospechas de irregularidades financieras, antes de ser destituido por el consejo de administración de Nissan.

Protagonizó una espectacular huida de Japón oculto en una caja de equipos de audio y llegó a Beirut, donde permanece huido de la justicia.