El vicepresidente de EEUU, en Hungría para respaldar a Orbán antes de las elecciones

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegó este martes a Hungría para transmitir el apoyo de Donald Trump al primer ministro Viktor Orbán, antes de las reñidas elecciones legislativas del domingo.

Su visita se produce tras la del secretario de Estado, Marco Rubio, a mediados de febrero, cuando deseó "éxito" a su aliado húngaro, que enfrenta en las próximas elecciones su mayor desafío en sus 16 años en el poder.

El avión de Vance aterrizó poco antes de las 11H00 hora local (09H00 GMT). Imágenes de la AFP lo mostraban descendiendo del avión y siendo recibido por el ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Péter Szijjártó.

"Hablaremos de varios asuntos sobre la relación de Estados Unidos y Hungría. Estoy seguro de que Europa, Ucrania y los demás temas serán discutidos", dijo Vance antes de salir desde una base de la fuerza área en Washington.

El vicepresidente de Estados Unidos, que viajó acompañado por su esposa, Usha Vance, tiene previsto reunirse con Orbán y pronunciar un discurso sobre "la rica alianza" entre ambos países, según precisó un comunicado de su oficina.

Budapest está bajo fuertes medidas de seguridad, con restricciones de estacionamiento a lo largo de la ruta que recorrerá Vance, y una fuerte presencia policial en una amplia zona alrededor de la oficina de Orbán, donde ambos dirigentes ofrecerán una rueda de prensa conjunta.

El vicepresidente conservador de 41 años es dentro del gabinete de Trump uno de los más férreos defensores de los partidos de ultraderecha en Europa.

Orbán se enfrenta el domingo a unas elecciones parlamentarias que serán claves para su permanencia al frente del país, luego de 16 años en el cargo. Trump ha dicho que el húngaro es "un líder fuerte y poderoso".

Las encuestas de institutos independientes pronostican una victoria aplastante para el partido Tisza del conservador proeuropeo Peter Magyar, que en menos de dos años ha logrado construir un movimiento de oposición capaz de cuestionar la hegemonía del dirigente húngaro.

Las instituciones progubernamentales, por su parte, dan como ganadora a la coalición Fidesz-KDNP de Orbán, de 62 años.