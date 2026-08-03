El Vaticano nombra a un administrador apostólico provisional para la arquidiócesis de Rabat

El Vaticano nombró a un administrador apostólico para gobernar provisionalmente la arquidiócesis de Rabat mientras concluye la investigación sobre el cardenal español Cristóbal López Romero, arzobispo de la ciudad marroquí, apartado temporalmente de sus funciones tras acusaciones de violencia sexual reveladas por la AFP.

Según un comunicado de López Romero, de 74 años, el Dicasterio para la Evangelización, un ministerio de la Santa Sede, nombró al padre Mario León Dorado, actual prefecto apostólico de Laayún-Sáhara (Sáhara Occidental), administrador apostólico "sede plena" de la arquidiócesis de Rabat, con "todos los derechos y facultades concedidos a los obispos residentes".

Un administrador apostólico "sede plena" es un obispo o sacerdote encargado de gobernar temporalmente una diócesis cuyo obispo titular continúa en el cargo pero se encuentra "impedido o suspendido", según el comunicado, fechado el sábado y dirigido a los "hermanos y hermanas de la arquidiócesis".

"Esta decisión se adopta a la espera de los resultados de la investigación que la Santa Sede lleva a cabo sobre mi persona y sobre la diócesis", añade el documento, en el que monseñor López Romero afirma que durante este período sigue siendo el obispo titular de Rabat, "pero con la jurisdicción suspendida".

El 8 de julio, la AFP relevó que al menos cinco mujeres acusaban a Cristóbal López Romero, de agresión sexual y comportamientos inapropiados.

López Romero, considerado entre los candidatos posibles para suceder al papa Francisco en el cónclave de 2025, niega los hechos.

Hasta la fecha no se ha presentado ninguna denuncia ante la justicia de Marruecos, indicaron recientemente a la AFP la fiscalía y la policía.

López fue fundador de la Asociación de Comunicadores Católicos del Paraguay (ACCP) y uno de los principales organizadores de la visita del Papa Juan Pablo II, en 1988. Fue inspector de los salesianos en Paraguay hasta que fue trasladado a Marruecos en 2002.

Contactado por la AFP respecto a estas acusaciones, el arzobispo afirmó que no cometió "ni agresión ni violencia ni acoso sexual".

Monseñor Mario León Dorado, sacerdote español perteneciente a la congregación de los Oblatos de María Inmaculada (OMI), ejerce su ministerio en el Sáhara Occidental desde hace cerca de 25 años, según el comunicado.

Hasta la fecha, las dos presuntas víctimas cuyos testimonios fueron recogidos por la AFP no han recibido ninguna solicitud de declaración por parte de la Santa Sede, según una fuente cercana al caso.