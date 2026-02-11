El Vaticano contempla un plan de viaje del papa a Mónaco en marzo

El papa León XIV podría realizar una visita relámpago a Mónaco "a finales de marzo", informó el martes a AFP el servicio de prensa del Vaticano.

Según este proyecto, el papa estadounidense, invitado por el príncipe Alberto II, haría la ida y vuelta entre el Vaticano y el principado en el mismo día, precisó esa misma fuente.

Sería la primera visita de un papa a Mónaco en la época contemporánea, ya que ningún soberano pontífice ha ido viajado a este principado desde el inicio de los viajes apostólicos en la década de 1960.

Según una fuente romana, la visita de León XIV podría ser la ocasión para que el jefe de la Iglesia católica promueva una visión ética de las finanzas, en un territorio que sufre escándalos financieros recurrentes y tiene dificultades para alinearse con las exigencias internacionales de transparencia.

El 17 de enero, el papa recibió en el Vaticano al príncipe Alberto II de Mónaco, que reina desde 2005.

El Principado de Mónaco es el segundo Estado más pequeño del mundo detrás del Vaticano, que cuenta con 2 km² y unos 39.000 habitantes —de los cuales solo una cuarta parte son nacionales-, en el sur de Francia.

A orillas del mar Mediterráneo, Mónaco combina clima mediterráneo, lujo, casino y restaurantes exclusivos, y su mercado inmobiliario es el más caro del mundo.

Es uno de los pocos países donde la religión católica es religión de Estado, y Alberto II comparte el compromiso del Vaticano con la protección del medio ambiente.

El príncipe frenó en noviembre un nuevo intento de legalizar el aborto, aunque el acto está despenalizado en el principado y es de fácil acceso en los hospitales franceses vecinos.

Pero el microestado tampoco es un modelo de virtud católica: ha construido su fortuna en torno a su casino y luego a una política fiscal muy favorable para los ultrarricos.

La prostitución es legal, al igual que el trabajo en domingo, el acceso a la anticoncepción o la unión civil de parejas del mismo sexo.

Elegido en mayo de 2025, León XIV, de 70 años, tiene previsto realizar varios viajes al extranjero este año, especialmente a África, España y Perú, pero ninguno de ellos ha sido aún confirmado oficialmente por la Santa Sede.

El servicio de prensa también descartó un viaje de León XIV a Estados Unidos, su país natal, para 2026.