El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) rechazó este sábado la demanda de Argentina de bloquear las perforaciones petrolíferas británicas al norte de las islas Malvinas al considerar que determinar la soberanía del archipiélago escapa de sus competencias.

Argentina había solicitado al TIDM, constituido en Hamburgo como tribunal independiente bajo los auspicios de Naciones Unidas, que ordenara la paralización del proyecto Sea Lion, en el marco de su reivindicación de soberanía.

En una resolución leída este sábado por el presidente del TIDM, el camerunés Maurice Kamga, el tribunal desestimó por 18 votos contra tres los argumentos esgrimidos por el gobierno de Javier Milei.

"Esta decisión no es la última palabra. Se limita a una etapa preliminar", sostuvo Milei en un comunicado. Argentina seguirá "haciendo valer sus derechos por todas las vías diplomáticas, jurídicas y administrativas a su alcance", agregó.

La controversia tiene su origen en la decisión británica de avanzar con la explotación de hidrocarburos, a 210 km al norte de Malvinas, con el proyecto denominado Sea Lion, impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

Buenos Aires inició en septiembre un procedimiento de arbitraje internacional para frenar el proyecto petrolero. Como la constitución de ese tribunal lleva tiempo, acudió en octubre al TIDM para solicitar las medidas provisionales.

La decisión del sábado atañe a estas medidas provisionales. "El fondo del asunto, que conducirá a una decisión definitiva, será analizado por un tribunal arbitral que será constituido por las partes", dijo el TIDM en un mensaje a la AFP.

En su comunicado, Milei afirmó que avanzará "sin demora en la constitución de dicho tribunal" y destacó que su gobierno "seguirá ejerciendo todas las acciones necesarias para impedir" la explotación petrolera en estas islas del Atlántico sur.

También informó que el viernes inició nuevos procedimientos para sancionar a cinco sujetos vinculados, según el gobierno, con la explotación de recursos naturales en la zona.

- Satisfacción británica -

Durante las audiencias celebradas en noviembre, la delegación argentina solicitó entre otras cosas frenar nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura de producción vinculada con Sea Lion.

"Tal determinación entrañaría necesariamente una decisión sobre la soberanía de las Islas Falkland (Malvinas), cuestión que excede el ámbito de interpretación" del tribunal, afirma la sentencia.

En un comunicado conjunto, el ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, y la principal asesora jurídica del gobierno, Ellie Reeves, celebraron la decisión e instaron a Argentina "a respetar el derecho de los habitantes de las islas Falklands [Malvinas] a decidir su propio futuro".

"Le pedimos que ponga fin a la presión económica que ejerce de manera más amplia contra las islas", añadieron.

La decisión del tribunal con sede en Alemania constituye "una clara victoria para el Reino Unido", afirmó a la AFP, Peter Clegg, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la University of the West of England.

Las islas están bajo control británico y su soberanía es reclamada por Argentina. Ambos países libraron en 1982 una guerra de 74 días que dejó 649 argentinos y 255 británicos muertos.

Veteranos argentinos de aquella guerra expresaron el sábado su "enérgico repudio ante el grave revés diplomático y jurídico sufrido" por Argentina y señalaron que la decisión "deja el camino libre" para el avance del proyecto.

- "Revés" para Argentina -

Desde hace décadas, la ONU reconoce la disputa de soberanía entre ambos países e insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales sobre ese territorio.

El planteamiento argentino se apoyaba en que la explotación unilateral podría producir daños materiales y ambientales que una resolución judicial posterior no estaría en condiciones de reparar.

La representación argentina también sostenía que no se puede avanzar en la apropiación económica de recursos de un territorio sometido a una controversia de soberanía sin considerar los derechos invocados por la otra parte.

Por su parte, Reino Unido defendía el desarrollo de los recursos naturales de las islas y la legitimidad de las actividades permitidas por sus autoridades.

"No se trata de una sentencia sobre quién ejerce la soberanía sobre las Falklands [Malvinas]. Tampoco supone necesariamente el final de la impugnación jurídica argentina", señaló Clegg.

El caso abre un nuevo capítulo en la disputa entre Argentina y el Reino Unido por estas islas.

Durante décadas, la cuestión de las Malvinas estuvo centrada principalmente en la soberanía territorial, la descolonización y los reclamos diplomáticos.

Bajo su presidencia, Milei ha redoblado los reclamos argentinos sobre las islas, especialmente desde que Donald Trump se dijo abierto a revisar la postura de Estados Unidos sobre la cuestión.