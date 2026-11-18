El tribunal de paz de Colombia imputó este martes a 16 exmilitares y dos expolicías por el uso de la violencia sexual como arma de guerra durante el sangriento conflicto, entre 1978 y 2016.

Las violaciones, la prostitución y los abortos forzados fueron usados de forma sistemática para sembrar terror en las poblaciones donde la fuerza pública, las guerrillas y los grupos paramilitares se enfrentaban a muerte.

"El uso de la violencia de género no fue accidental, sino que operó como medio de humillación, castigo (...) o expulsión del conjunto de las comunidades", dice el comunicado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Los acusados fueron imputados por "crímenes de guerra y de lesa humanidad", agrega.

La investigación identificó 755 víctimas, principalmente mujeres. Según la JEP, los miembros de la fuerza pública están acusados de cometer abusos sexuales o de respaldar a grupos paramilitares que los cometían.

El tribunal documentó una masacre ocurrida en Tame, cerca de la frontera con Venezuela, en 1998. Militares y paramilitares acusaron a pobladores de colaborar con la guerrilla y torturaron y violaron a varias mujeres.

Los niños presenciaron el abuso de sus madres, entre otros "actos inhumanos", según la JEP.

El tribunal también registró persecución de hombres homosexuales y violaciones contra menores que terminaron en embarazo.

Según este, se documentaron casos de "crueldad, maltrato, deshumanización, obediencia irreflexiva" en las fuerzas armadas.

La semana pasada, el alto tribunal imputó a once excomandantes de las FARC por crímenes como violaciones y esclavitud sexual, especialmente contra mujeres y niñas.

Durante años se ha denunciado una política de abortos forzados dentro de las filas de las extintas FARC, que prohibían a sus combatientes tener hijos.

Nacido del acuerdo de paz firmado con las extintas FARC en 2016, el tribunal avanza en la investigación de algunos de los peores crímenes del conflicto, en medio de recortes presupuestales y de una propuesta del gobierno derechista para reducir su mandato.