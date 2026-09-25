El tribunal de paz de Colombia advierte que el millonario recorte de fondos lo dejará "inoperante"

El presidente del tribunal de paz de Colombia, que juzga los peores crímenes del conflicto interno, advirtió este jueves que podría quedar "inoperante" si el Congreso aprueba el millonario recorte de sus fondos que impulsa el oficialismo.

Surgida de los acuerdos de 2016 que desarmaron a la poderosa guerrilla de las FARC, la Jurisdicción para la Paz (JEP) juzga los secuestros, desapariciones, abusos sexuales, ejecuciones, entre otros delitos, cometidos por rebeldes y militares durante el conflicto armado de medio siglo.

El miércoles, las comisiones económicas del Congreso aprobaron un recorte al presupuesto de la JEP por unos 50 millones de dólares para 2027.

"Con esa reducción de 170.000 (millones de pesos colombianos, ndlr.) que aprobaron ayer realmente nos dejan inoperantes", dijo en una declaración en video Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.

El proyecto aún debe ser aprobado por el pleno del Congreso.

El presidente de derecha Abelardo De La Espriella prometió en campaña que desmantelaría el tribunal porque considera que dejará en la impunidad los delitos de los exguerrilleros.

El acuerdo de paz de 2016 prevé que los rebeldes y militares que confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas recibirán penas alternativas a la cárcel, como trabajos comunitarios.

"Lo que está de por medio no es el presupuesto", agregó Ramelli. "Esta es una discusión sobre los derechos fundamentales de las víctimas, sobre la verdad del país".

El oficialismo plantea trasladar los fondos que serían recortados a la JEP en 2017 al sistema ordinario de justicia, que "carece de los recursos indispensables para funcionar con eficacia y oportunidad", dijo De la Espriella el domingo.

Sin embargo, negó el domingo tener "una política de venganza" contra el tribunal de paz.

La JEP emitió sus primeras sentencias en septiembre de 2025.

En virtud de esas determinaciones, el último comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, y otros antiguos jefes de la extinta guerrilla están cooperando en la excavación en cementerios en búsqueda de miles de desaparecidos en el conflicto, según imágenes transmitidas el miércoles por la JEP.