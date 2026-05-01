El sospechoso del intento de asesinato de Trump se tomó una selfi antes del ataque

El hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump en una gala de periodistas en Washington se tomó una selfi en su habitación de hotel momentos antes de vulnerar la seguridad y tratar de ingresar armado al evento, indicaron los fiscales del caso.

Cole Allen lanzó su ataque justo después de las 20H30 del sábado, tras bajar de la su habitación en el Washington Hilton, el mismo hotel donde estaban Trump, su esposa Melania y otros invitados a la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

El hombre de 31 años fue detenido en medio de un caótico altercado con guardias de seguridad. Hubo disparos, pero nadie murió.

Según los fiscales, al llegar a la habitación del Hilton, Allen escribió sorprendido por lo que consideraba la escasa seguridad del hotel. Dijo que había entrado "con múltiples armas y ni una sola persona aquí contempla la posibilidad de que yo pueda ser una amenaza".

Allen pasó sus últimos minutos consultando sitios web que informaban sobre el paradero de Trump, armándose y posando para una selfi que tomó con un teléfono móvil frente al espejo de su habitación.

Una copia de la foto lo muestra vestido de negro, con corbata roja y un cuchillo, una funda para pistola en el hombro y lo que las autoridades describieron como una bolsa para municiones.

Al salir de su habitación, se enviaron correos electrónicos programados a amigos y familiares con un manifiesto que explicaba sus motivaciones.

Cole Allen puede enfrentar una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump.

Allen no se declaró culpable ni inocente en la audiencia del lunes en una corte federal en Washington. Permanecerá detenido a la espera de su próxima comparecencia ante la corte.