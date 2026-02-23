El Servicio Secreto de EEUU mata a un hombre que irrumpió en la propiedad de Trump en Florida

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos mataron el domingo a tiros a un hombre armado con una escopeta que traspasó el perímetro de seguridad de la residencia Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, en Florida.

Trump estaba en Washington en el momento del incidente, que según los funcionarios ocurrió alrededor de la 01H30 locales (06H30 GMT).

"Un hombre armado fue abatido a tiros (...) tras ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago esta mañana", dijo el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, en una publicación en X.

El sospechoso fue observado en la puerta norte de la propiedad con lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible, según informó la agencia en un comunicado.

Después de confrontar al hombre, los oficiales efectuaron varios disparos, dijo.

Durante una breve conferencia de prensa, las autoridades dieron algunos detalles del enfrentamiento.

"Lo único que le dijimos fue 'suelte lo que lleva', es decir, el bidón de gasolina y el rifle", declaró el sheriff Ric Bradshaw, del condado de Palm Beach.

"En ese momento, dejó el bidón de gasolina y levantó el rifle en posición de disparo", y fue "allí" que un policía del condado de Palm Beach y agentes del Servicio Secreto "abrieron fuego y neutralizaron la amenaza".

El sospechoso "murió en el lugar", declaró Bradshaw. Ningún agente resultó herido.

- Intentos de asesinato -

Bradshaw identificó al hombre como Austin Tucker Martin, de 21 años, residente de Cameron, un pequeño condado de Carolina del Norte a unos 1.127 km al norte de Mar-a-Lago, según The Washington Post.

Según un reporte del Miami Herald, Martin era un ilustrador de paisajes y de campos de golf, y una hermana suya había muerto hacía 3 años.

El FBI pidió a los residentes de la zona que revisaran sus cámaras de seguridad exteriores.

Trump fue blanco de dos intentos de asesinato durante la campaña presidencial de 2024.

En julio de ese año recibió un disparo en la oreja durante un mitin en Pensilvania. Un asistente al acto resultó muerto. Dos meses después, fue blanco de otro intento de homicidio en un campo de golf de Florida.

El Servicio Secreto enfrentó fuertes críticas en ambos incidentes.

Estados Unidos tiene más armas que habitantes: uno de cada tres adultos posee al menos un arma, y casi la mitad vive en un hogar con un arma.