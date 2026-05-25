El Servicio Secreto de EEUU mata a un hombre que abrió fuego cerca de la Casa Blanca

Un hombre que abrió fuego el sábado frente a la Casa Blanca murió tras recibir disparos de agentes del Servicio Secreto, informaron las autoridades de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca en ese momento, pero no se vio afectado por el incidente, indicó en un comunicado el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

Trump, de 79 años, ha sido blanco de tres presuntos intentos de asesinato.

Este sábado, poco después de las 18H00 (22H00 GMT), un hombre que estaba cerca del perímetro de seguridad de la Casa Blanca "sacó un arma de su maleta y comenzó a disparar".

"La policía del Servicio Secreto respondió al fuego e hirió al sospechoso, que fue trasladado a un hospital de la zona, donde se certificó su fallecimiento", dijo Guglielmi, sin dar detalles sobre el estado de esa persona.

Un transeúnte fue herido durante el intercambio de disparos, añadió el Servicio Secreto, sin ofrecer detalles sobre su estado de salud.

Ningún agente del Servicio Secreto resultó herido.

"Gracias a nuestros formidables agentes del Servicio Secreto y de las fuerzas del orden por la rápida y profesional intervención esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, que tenía un historial violento y parecía obsesionado con la edificación más preciada de nuestro país", escribió Trump en su red social Truth Social horas después.

Varios medios estadounidenses identificaron al sospechoso como Nasire Best, de 21 años.

Según los reportes, el hombre, originario del estado de Maryland, próximo a Washington, tenía antecedentes de trastornos mentales y ya era conocido por el Servicio Secreto por haber merodeado en varias ocasiones alrededor de la Casa Blanca.

La policía y las fuerzas de seguridad acordonaron la zona, mientras tropas de la Guardia Nacional impidieron a un reportero de la AFP entrar en el área en el centro de Washington.

"Escuchamos probablemente de 20 a 25 sonidos que parecían fuegos artificiales, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr", relató a la AFP el turista canadiense Reid Adrian.

Los periodistas que se encontraban en el jardín norte de la Casa Blanca en ese momento dijeron que se les ordenó correr y refugiarse en la sala de prensa.

La corresponsal de ABC News Selina Wang estaba grabando un video para redes sociales cuando estalló el tiroteo, y captó el ruido de los disparos mientras se tiraba al suelo.

"Sonaron como decenas de disparos", dijo en X.

- Intentos de asesinatos contra Trump -

El 25 de abril, un hombre armado irrumpió en un control de seguridad en un hotel donde Trump asistía a una gala con periodistas.

El hombre nunca llegó a acercarse al mandatario ni a los demás invitados al evento.

En julio de 2024, Trump fue objetivo de un ataque durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania. Un hombre armado mató a un asistente e hirió levemente al entonces candidato presidencial en la oreja.

Unos meses después, otro hombre armado fue detenido en un campo de golf de West Palm Beach, donde Trump jugaba una partida.

"Gracias a Dios el presidente Trump está a salvo", dijeron en X los republicanos de la Cámara de Representantes tras el tiroteo del sábado por la noche.

Trump ha citado preocupaciones de seguridad como uno de sus motivos para construir un salón de baile en la Casa Blanca, para lo cual ordenó demoler el ala este del histórico edificio tras asumir nuevamente el cargo el año pasado.

El proyecto, de 400 millones de dólares y que se está construyendo, contará, según el mandatario, con seis pisos bajo el salón de baile altamente seguro y "a prueba de drones", incluyendo un hospital militar subterráneo.