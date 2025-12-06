El Senado de México designa a una nueva fiscal general cercana a Sheinbaum

El Senado de México designó este miércoles a una nueva fiscal general tras la abrupta salida del extitular del cargo, en medio de diferencias con la presidenta Claudia Sheinbaum por la coordinación en la estrategia anticrimen.

La nueva fiscal es Ernestina Godoy, quien se desempeñaba como consejera jurídica de la Presidencia y fue fiscal de Ciudad de México cuando Sheinbaum gobernaba la capital.

El nombramiento ocurre luego de semanas difíciles para el gobierno de Sheinbaum en materia de seguridad.

A inicios de noviembre fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en el convulso estado de Michoacán (oeste), quien había pedido ayuda al gobierno federal ante el acoso del crimen organizado.

El homicidio generó varias protestas en Michoacán y fue repudiado en las manifestaciones que organizó la llamada Generación Z en Ciudad de México. Una de estas protestas derivó en enfrentamientos con la policía que dejaron más de 100 heridos y 19 detenidos.

Además, motivó un despliegue militar en Michoacán, un estado del tamaño de Costa Rica y con costas en el Pacífico que tiene fuerte vocación agrícola de exportación.

El exfiscal general, Alejandro Gertz, un abogado de 86 años, se convirtió en 2019 en el primer fiscal independiente de México tras una reforma legal que establece que debía permanecer en el cargo hasta 2028.

Sin embargo, la semana pasada renunció al puesto a petición de Sheinbaum, quien le ofreció representar a México al frente de una embajada en "un país amigo".

La renuncia se produjo en medio de versiones de medios locales sobre crecientes diferencias entre la fiscalía y la Presidencia por la filtración a la prensa de asuntos sensibles, algunos ligados a funcionarios del oficialismo.

Bajo las leyes mexicanas, el nuevo fiscal es elegido a partir de una terna que la Presidencia envía al Senado.

Previo a la votación de los senadores, Godoy prometió coordinación "con autoridades en materia de Seguridad Pública", además de "fiscalías locales, organismos protectores de derechos humanos", entre otras instituciones.

Al referirse a la cercanía con Sheinbaum, Godoy dijo que el cargo "no es premio; es mandato".

México, asolado por la violencia ligada al crimen organizado, enfrenta altos niveles de impunidad: en el país no se denuncia el 94% de los delitos que se cometen y menos del 1% es resuelto, según la oenegé Impunidad Cero.