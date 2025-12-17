El Senado brasileño debate una rebaja de pena para Bolsonaro

El Senado brasileño comienza a debatir este miércoles un proyecto de ley que rebajaría la pena de 27 años de cárcel del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, en prisión desde el mes pasado por golpismo.

El texto, aprobado por la cámara de diputados la semana pasada de manera sorpresiva, suscitó manifestaciones el domingo en varias ciudades del país, convocadas por la izquierda.

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por intentar impedir en 2022 la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bajo las reglas actuales, la justicia estima que su tiempo efectivo de prisión será de unos ocho años, pero la iniciativa en discusión podría reducirlo a unos dos años y cuatro meses al modificar el tiempo de reclusión para varios delitos, incluido el de golpe de Estado.

En un Congreso de mayoría conservadora, la bancada bolsonarista ha insistido en otorgar una amnistía al mayor líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas.

Con el receso de fin de año a la vuelta de la esquina, los aliados del expresidente aceptan la reducción de penas como "un primer paso" hacia el perdón total.

El proyecto fue aprobado la semana pasada por los diputados con 291 votos a favor y 148 en contra.

La sesión se vio interrumpida por un intento de saboteo por parte de un diputado izquierdista que acabó en una gresca con la policía legislativa.

La mayoría conservadora es menos abrumadora en el senado, donde varios parlamentarios han avisado que modificarán o rechazarán el texto aprobado por los diputados cuando sea examinado este miércoles en comisión.

En su versión actual, el proyecto es un "caballo de Troya" que también "reduce drásticamente las penas de delincuentes" comunes, advirtió el martes el senador Alessandro Vieira.

Integrante de uno de los partidos de centro que controlan el Senado, Vieira anticipó que votará para desechar el texto y reiniciar el trámite desde cero, en un documento obtenido por la AFP.

- "Reconciliación" -

Si la iniciativa no es aprobada por el Senado antes del viernes, la discusión será postergada para 2026, cuando Brasil celebrará elecciones presidenciales.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ungido recientemente por su padre como candidato presidencial, se mostró dispuesto a hacer concesiones para aplacar las críticas.

"Estamos intentando hacer alguna modificación para evitar que ese beneficio llegue a personas marginales", dijo en nombre de su partido.

La aplicación del proyecto de ley daría además libertad condicional a más de un centenar de bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

Su autor, el diputado Paulinho da Força, defendió la rebaja de penas como "un gesto de reconciliación", en un país polarizado.

El domingo decenas de miles de personas protestaron en las calles de Brasil contra la iniciativa con los lemas "Sin amnistía" y "Congreso, enemigo del pueblo".

En septiembre el parlamento frenó un proyecto para amnistiar a Bolsonaro y a sus seguidores luego de protestas masivas.

El presidente Lula ha dicho que Bolsonaro "tiene que pagar" su condena y podría vetar la ley en caso de aprobación. Aunque el parlamento puede votar de nuevo para remover el veto.

Desde finales de noviembre, el expresidente purga su pena en un cuarto pequeño de una instalación policial de Brasilia. Fue trasladado allí de manera anticipada, luego de que intentó quemar la tobillera que controlaba su prisión domiciliar preventiva.

Bolsonaro fue hallado culpable de liderar una conspiración para desconocer el resultado de las elecciones de 2022, que perdió con el izquierdista Lula.

La trama golpista contemplaba incluso matar al entonces presidente electo, pero fracasó por falta de apoyo de altos mandos militares.