El saldo del alud en el suroeste de China asciende a 11 muertos y 50 desaparecidos

El balance de muertos por un deslizamiento de tierra registrado la semana pasada en el suroeste de China ascendió a 11, mientras los equipos de rescate descartaron "señales de vida" entre los escombros y cifraron en 50 los desaparecidos.

El desprendimiento, que ocurrió el viernes pasado en el condado de Pengshui, en Chongqing, arrasó varios edificios residenciales situados al pie de una montaña y a lo largo de la ribera de un río.

Cientos de rescatistas fueron desplegados en el lugar, donde las imágenes de los medios estatales mostraron que una enorme pila de rocas y tierra se derrumbó sobre una calle residencial y comercial.

Sin embargo, "tras múltiples rondas de operaciones de detección de vida y búsqueda, no se han detectado señales de vida", indicaron las autoridades de Pengshui en un comunicado publicado en redes sociales a última hora del jueves.

"Equipos especializados continúan llevando a cabo la búsqueda de restos de manera científica y ordenada, trabajando las 24 horas del día", agregó al precisar que diez personas resultaron heridas.

Las autoridades habían informado anteriormente de ocho muertos y 34 desaparecidos.

El desastre ocurrió menos de dos semanas después de que otro alud en el noroeste de la provincia de Gansu sepultara a 33 personas y dejara un saldo de 21 fallecidos.