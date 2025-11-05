El primer ministro belga convoca una reunión de emergencia tras nuevos sobrevuelos de drones

El primer ministro belga, Bart De Wever, reunirá el jueves por la mañana de urgencia un consejo nacional de seguridad, tras nuevos reportes de drones en las inmediaciones de grandes aeropuertos que llevaron al cierre del espacio aéreo en la noche del martes.

La multiplicación de estos sobrevuelos sospechosos, cuyo origen sigue siendo desconocido, preocupa a las autoridades.

Rodeado de los principales responsables de la policía y del ejército, el jefe del gobierno examinará la respuesta a adoptar durante una reunión "prevista el jueves", anunció su gabinete el miércoles.

Skeyes, empresa encargada del control aéreo en Bélgica, tuvo que interrumpir todo el tráfico sobre el país en dos ocasiones el martes por la noche, hacia las 19H00 GMT y nuevamente a las 21H00 GMT, tras dos reportes sucesivos de drones en las inmediaciones de los aeropuertos de Bruselas-Zaventem, el principal del país, y de Lieja.

El tráfico pudo reanudarse progresivamente al final de la noche, pero decenas de vuelos comerciales tuvieron que ser cancelados. Entre 400 y 500 pasajeros se vieron obligados a pasar la noche en Zaventem, ante la imposibilidad de despegar, indicó una portavoz de la empresa que opera Brussels Airport.

Al igual que varios países europeos —Dinamarca, Alemania y Noruega—, Bélgica se enfrenta a un aumento de sobrevuelos de drones considerados sospechosos sobre lugares o infraestructuras sensibles.

El fin de semana pasado la base militar de Kleine-Brogel (noreste), conocida por albergar armas nucleares estadounidenses, fue sobrevolada en tres ocasiones, lo que llevó a la apertura de dos investigaciones por parte de la fiscalía federal y el servicio de inteligencia militar belga.

El ministro de Defensa, Theo Francken, se niega a señalar a Rusia como responsable de estos incidentes, pero mencionó una operación coordinada llevada a cabo por "profesionales para sembrar pánico y desestabilizar" a Bélgica.

Ya a principios de octubre drones no identificados habían sobrevolado el campo militar de Elsenborn, no lejos de la frontera con Alemania, otro caso actualmente en manos de la fiscalía federal