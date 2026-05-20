El presidente de Taiwán dice que "fuerzas extranjeras" no pueden decidir el futuro de la isla

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, afirmó el miércoles que las "fuerzas extranjeras" no pueden decidir el futuro de la isla.

Las declaraciones de Lai se produjeron días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera que las ventas de armas a Taiwán podrían utilizarse como moneda de cambio con China.

"El futuro de Taiwán no puede ser decidido por fuerzas extranjeras, ni puede ser rehén del miedo, la división o los intereses a corto plazo", dijo Lai en un discurso para conmemorar el segundo año de su presidencia.

Los comentarios de Trump, en una entrevista con Fox News y a bordo del Air Force One, se produjeron después de una visita de Estado a Pekín, donde el presidente chino, Xi Jinping, instó al líder estadounidense a no apoyar a Taiwán.

Pekín reclama la isla como parte de su territorio y ha amenazado con tomarla por la fuerza.

Desde entonces, el gobierno de Lai ha pasado a la ofensiva, insistiendo en que la política de Estados Unidos hacia Taiwán no ha cambiado y en que Trump no asumió ningún compromiso con China respecto a las ventas de armas a la isla.

Taipéi sostiene que China es la "causa fundamental" de la inestabilidad regional y que las ventas de armas de Estados Unidos constituyen un compromiso legal con la defensa de la isla.