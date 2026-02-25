El presidente de Perú nombra a una economista de derecha como primera ministra

El nuevo presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, nombró este martes a la economista Denisse Miralles como primera ministra de un gabinete de derecha, pese a que días atrás aseguró que designaría en ese cargo al excandidato presidencial Hernando de Soto.

Miralles, de 49 años y con estudios de políticas públicas en Japón, fue ministra de economía del destituido exmandatario José Jerí, antecesor de Balcázar.

El actual jefe de Estado le tomó el juramento para asumir la jefatura del gabinete en una ceremonia en el Palacio de Gobierno, en Lima.

Junto a ella, otros seis ministros del anterior gobierno fueron ratificados en sus puestos, entre ellos el canciller Hugo de Zela.

"El país requiere firmeza en la conducción económica, una lucha frontal contra el crimen organizado y la preservación de la estabilidad que el Perú necesita", comunicó la presidencia. Agregó que sus prioridades son la gobernabilidad y la "conducción transparente del proceso electoral" del próximo 12 de abril.

El nombramiento de Miralles causó sorpresa. Unas horas antes, el economista liberal De Soto, autor de conocidas investigaciones sobre economías informales, aseguró que asumiría como primer ministro, como lo había anunciado previamente el gobierno.

El gobierno explicó que el excandidato "presentó un valioso y ambicioso plan de gobierno", pero que "no fue posible alcanzar los consensos necesarios para materializarlos debido al carácter breve y transitorio del mandato constitucionalmente otorgado".

Gerardo López fue designado nuevo ministro de Economía. Hugo Begazo, un general de la policía, se hará cargo del sector Interior en medio de una grave ola de criminalidad que los anteriores gobiernos no pudieron frenar.

Entre los 19 ministerios, solo cinco serán conducidos por mujeres.

Balcázar gobernará el país por un periodo que se extenderá hasta finales de julio, cuando será reemplazado por un nuevo presidente elegido en las urnas.