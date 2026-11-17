El presidente de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, anunció el martes su dimisión tras las acusaciones de corrupción y las amenazas de destitución de la oposición.

El lunes el opositor Partido Democrático publicó un comunicado en el que lo acusaba de corrupción y le pedía que renunciara o se enfrentara a un proceso de destitución en el Parlamento.

Khurelsukh declaró en una conferencia de prensa que estaba siendo "acusado falsamente y difamado con acusaciones de delitos extremadamente graves" y que dimitiría para restablecer su "buen nombre".

"Creo que, en aras de la justicia, el jefe del Estado debe renunciar a sus funciones y permitir que se esclarezca la verdad", afirmó.

"Por tanto, anuncio oficialmente que renunciaré a las honorables funciones de presidente de Mongolia. Remitiré a las autoridades competentes a quienes han difamado mi reputación y trataré de restablecer mi buen nombre", añadió.

El Partido Democrático opositor había afirmado el lunes que el país "se ha convertido en un lugar profundamente corrupto" y había pedido la dimisión y la apertura de investigaciones contra altos cargos del Gobierno, incluido Khurelsukh, relacionados con las acusaciones de corrupción.

Mongolia lleva meses atravesando una situación de inestabilidad política, así como luchas internas en el seno del gobernante Partido del Pueblo Mongol (MPP).

En marzo, los diputados nombraron al tercer primer ministro del país en menos de 12 meses, tras semanas de protestas contra la corrupción.

Miles de jóvenes se manifestaron en la capital, Ulán Bator, indignados por las élites adineradas y lo que consideran una injusticia generalizada.

Según la legislación mongola, el presidente del Parlamento, Sandag Byambatsogt, del MPP, asumirá las funciones presidenciales y deberá organizarse una elección presidencial en un plazo de cuatro meses.