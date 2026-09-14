El presidente de Francia realizará una visita de Estado a España el 29 y 30 de septiembre

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizará una visita de Estado a España los días 29 y 30 de septiembre, anunciaron este lunes el gobierno español y el francés.

"Esta primera visita de Estado de un presidente francés a España desde 2009 ilustrará la profundidad de los vínculos que unen a nuestros dos países, así como la intensidad de su cooperación", afirmó la presidencia francesa en un comunicado.

Durante su visita, el rey Felipe VI y la reina Letizia ofrecerán una cena de gala en honor a Macron, quien también será recibido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el 30 de septiembre, según indicó el gobierno español en un comunicado.

"Los dos países comparten (...) un apego común a la protección de la democracia y de la juventud, en particular frente a los desafíos planteados por las redes sociales y la inteligencia artificial", subrayó el Elíseo, que agregó que Sánchez y Macron abordarán en su encuentro "las grandes cuestiones europeas e internacionales, especialmente la situación en Ucrania y en Oriente Próximo".

La última visita de Macron a España fue en enero de 2023, cuando firmó con Sánchez un tratado de amistad que todavía no ha sido ratificado en Madrid debido a la oposición de la derecha española a algunas de sus disposiciones.

El presidente francés también viajó a Sevilla el año pasado para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la financiación al desarrollo.