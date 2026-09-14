El presidente de Francia realizará una visita de Estado a España el 29 y 30 de septiembre

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizará una visita de Estado a España los días 29 y 30 de septiembre, anunciaron este lunes el gobierno español y el francés."Esta primera visita de Estado de un presidente francés a España desde 2009 ilustrará la profundidad de los vínculos que unen a nuestros dos países, así como la intensidad de su cooperación", afirmó la presidencia francesa en un comunicado.Durante su visita, el rey Felipe VI y la reina Letizia ofrecerán una cena de gala en honor a Macron, quien también será recibido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el 30 de septiembre, según indicó el gobierno español en un comunicado."Los dos países comparten (...) un apego común a la protección de la democracia y de la juventud, en particular frente a los desafíos planteados por las redes sociales y la inteligencia artificial", subrayó el Elíseo, que agregó que Sánchez y Macron abordarán en su encuentro "las grandes cuestiones europeas e internacionales, especialmente la situación en Ucrania y en Oriente Próximo".La última visita de Macron a España fue en enero de 2023, cuando firmó con Sánchez un tratado de amistad que todavía no ha sido ratificado en Madrid debido a la oposición de la derecha española a algunas de sus disposiciones.El presidente francés también viajó a Sevilla el año pasado para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la financiación al desarrollo.