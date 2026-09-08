El presidente de Colombia flexibiliza las restricciones para el porte de armas

El presidente de Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella, flexibilizó el martes las restricciones para el porte de armas legales en el país, que está envuelto en una crisis de seguridad por las mafias del narcotráfico.

El mandatario llegó al poder hace un mes con la promesa de combatir con mano dura a guerrilleros y otros grupos armados que operan en amplios territorios.

En campaña dio discursos a favor del porte de armas en un país marcado por más de seis décadas de un conflicto armado que deja más de diez millones de víctimas, entre ellas por lo menos un millón de asesinados.

De la Espriella informó el martes que expidió un decreto para suspender un requisito que desde 2015 impedía a los ciudadanos que poseen armas de manera legal portarlas en lugares públicos.

"No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente inocente no pueda defenderse", dijo el presidente en un video divulgado en X.

El presidente agregó que el decreto no altera las restricciones vigentes para la compra de armas: quienes quieran adquirirlas deben cumplir con "condiciones físicas, psíquicas y emocionales", dijo.

Aunque el Estado posee el monopolio de la fuerza en Colombia, existe un mercado ilegal para la compra de todo tipo de fusiles, pistolas y municiones.

El gobierno emprendió un plan para golpear con bombardeos y operativos en tierra a los grupos armados considerados terroristas por Estados Unidos.

El presidente es fuertemente criticado por videos en los que aparece caminando entre cadáveres cubiertos con mantas blancas de miembros de grupos armados abatidos por la fuerza pública.

El derechista cuenta con el respaldo de Washington y recibe el martes en una visita oficial al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.