El "peor incendio de la historia" en la región de Madrid deja 19.000 evacuados o confinados

Al menos 19.000 personas han sido evacuadas o se encuentran confinadas en la región de Comunidad de Madrid debido al "peor incendio de la historia" de la región, que ya ha arrasado 6.000 hectáreas, anunció el viernes la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.

"Para una región como esta, con una fuerte concentración de viviendas y de población, es una catástrofe", lamentó en una rueda de prensa. "Esto no lo habíamos vivido", agregó desde el centro de coordinamiento de emergencias en el lugar.

"Nuestra prioridad es salvar vidas", insistió.

La dirigente regional explicó a los periodistas que están siguiendo la situación de 1.200 personas mayores situadas cerca de las llamas y que cuatro localidades han sido "ya evacuados o estamos en esa fase".

Las autoridades también decretaron el confinamiento de la población de otras tres localidades, añadió.

En este momento no se han registrado víctimas mortales.

En la víspera, el gobierno español decretó una emergencia en la región de Madrid y la provincia cercana de Ávila "debido a la concurrencia" de varios incendios que pueden fusionarse.