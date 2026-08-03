El partido de ultraderecha británico pide desplegar la Royal Navy para frenar a los migrantes

El partido de ultraderecha británico Reform UK propuso este lunes lanzar "la mayor operación militar en el canal de la Mancha desde la Segunda Guerra Mundial" desplegando la Royal Navy para impedir la llegada de migrantes desde Francia, si llega al poder.

Bajo el nombre de "Operación Fortaleza", el proyecto prevé desplegar la Royal Navy para interceptar las embarcaciones de migrantes que cruzan el canal de la Mancha y devolverlas a las costas francesas.

Esta propuesta llega cuando el partido antiinmigración ha visto desvanecerse recientemente su ventaja en las encuestas.

Además actualmente hay investigaciones en marcha sobre las finanzas del partido, en particular por donaciones no declaradas recibidas por su líder, Nigel Farage.

Por otra parte, el comité de ética del Parlamento confirmó este lunes que también ha abierto una investigación sobre el número dos del partido y diputado Richard Tice.

Al igual que otros dirigentes de la extrema derecha europea, Reform UK denunció la llegada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta la semana pasada.

Incluso uno de los dirigentes de Reform UK, Zia Yusuf, viajó allí el fin de semana.

"La propuesta es un último recurso, pero hemos llegado a ese punto", declaró Yusuf a la BBC, argumentando que las cifras más recientes de cruces eran altas.

Aunque no se prevén nuevas elecciones legislativas hasta 2029, el gobernante Partido Laborista rechazó de inmediato la propuesta, acusando a Reform UK de "reciclar un viejo anuncio en un intento desesperado por desviar la atención de sus recientes escándalos de corrupción".

Hasta el 31 de julio, 14.128 personas habían llegado durante 2026 a Reino Unido a bordo de pequeñas embarcaciones, una cifra que supone un descenso del 42% respecto al mismo período del año anterior.

No obstante, el miércoles 29 de julio se batió un nuevo récord diario de cruces, con 752 llegadas.

En abril, Francia y Reino Unido alcanzaron un nuevo acuerdo para tratar de impedir los cruces clandestinos del canal de la Mancha.

El pacto incluye una contribución financiera británica destinada a apoyar los esfuerzos franceses para proteger las fronteras de Reino Unido.