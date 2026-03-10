El Parlamento de Venezuela avanza en la aprobación de una ley minera favorable a EEUU

El Parlamento de Venezuela dio el lunes su primer aval a una nueva ley de minería con mayor apertura a capitales extranjeros, en medio de la renovada relación con Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro.

El proyecto es iniciativa de la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Rodríguez, que gobierna bajo presión del presidente estadounidense Donald Trump, a quien entregó control del petróleo, también impulsó una reforma a la ley de Hidrocarburos, base de este proyecto de minería.

Más temprano, la cuenta en X del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos divulgó fotografías de aviones caza en patrulla frente a las costas venezolanas. El gobierno interino no ha publicado reclamos sobre este sobrevuelo.

El debate parlamentario del lunes es el primero de los dos que ordena la ley y ahora pasará a un proceso de consulta pública. No hay fecha para la segunda discusión, que obliga la aprobación de cada artículo de forma individual.

Venezuela es un país rico en minerales como oro, diamante, bauxita y coltán.

La actividad extractiva se concentra en un territorio de 112.000 km2 bautizado como Arco Minero donde ecologistas denuncian daños ambientales y la presencia de grupos irregulares armados.

Según un borrador al que tuvo acceso la AFP, la ley incluye una mayor participación de empresas privadas y la inclusión de figuras como el arbitraje internacional para la resolución de controversias.

Con esta ley se busca que "pueda ayudar a aumentar todas las garantías jurídicas que permiten generar confianza para atraer inversión nacional e internacional", dijo en el debate de la norma Orlando Camacho, presidente de la comisión de Energía y Petróleo.

La ley petrolera permite mayor participación de capitales privados y reduce el control estatal sobre el sector, cuya nacionalización de 1976 fue profundizada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

El trámite legislativo se produce días después de la visita a Venezuela, el 4 de marzo, del secretario del Interior, Doug Burgum, responsable del Consejo de Dominio Energético de Estados Unidos.

Dos días después, Caracas y Washington anunciaron la reanudación de relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.

Burgum sostuvo una reunión con la mandataria Rodríguez, acompañado por una delegación de empresarios interesados en el país.