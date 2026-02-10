El Parlamento de Venezuela aplaza la sesión para aprobar la ley de amnistía

El Parlamento de Venezuela aplazó el lunes una sesión destinada a aprobar en segunda discusión una ley de amnistía que, en teoría, se traducirá en la liberación de todos los presos políticos en medio de fuertes presiones de Washington.

La Asamblea Nacional sesiona normalmente martes y jueves, pero la secretaria del poder Legislativo informó la suspensión de la audiencia del martes en la que estaba previsto aprobar la amnistía y confirmó la del jueves, sin adelantar la agenda.

Los diputados votaron la semana pasada a favor de esta histórica ley que abarca las casi tres décadas del chavismo gobernante en el primero de los dos debates reglamentarios.

El instrumento fue impulsado por la presidenta Delcy Rodríguez, que gobierna de forma interina después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

El jefe parlamentario, su hermano Jorge Rodríguez, había adelantado la semana pasada que la amnistía general sería aprobada el martes.

"Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos", prometió Rodríguez el viernes a familiares de presos políticos a las afueras de unos calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7, en Caracas.

El proyecto de ley pasa por un proceso de consultas, que ya involucró a dirigentes políticos, juristas y miembros del poder judicial.

"Vamos todos los sectores del país, vamos a sumar para esta ley de amnistía", dijo este lunes la presidenta Rodríguez durante una alocución televisada desde una planta de alimentos.

El aplazamiento de la sesión parlamentaria del martes genera malestar en familiares de presos políticos.

"Hoy te dicen que no va la discusión de la ley de amnistía el día martes, entonces tú te sientes así como que te mintieron, te traicionaron", dijo a la AFP Nelcy Escorcia, de 53 años, quien espera la liberación su esposo.

La tristeza también invade a Shirley Rincón con tres familiares presos en Zona 7.

"Todo el mundo habla de la ley de amnistía y ayer hubo excarcelaciones sin que la ley esté aprobada, es decir, que no hace falta la ley para hacer excarcelaciones de gente inocente", comentó.

Según la oenegé especializada Foro Penal, 426 personas detenidas por motivos políticos han salido de prisión desde el 8 de enero, cuando Rodríguez anunció el inicio de un proceso de excarcelaciones.

El chavismo convocó para el jueves a una marcha por el día de la juventud, que se celebra en Venezuela cada 12 de febrero.