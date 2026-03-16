El Parlamento de Birmania celebra su primera sesión posterior al golpe de 2021

El Parlamento de Birmania se congregó el lunes por primera vez desde el golpe militar de 2021, repleto de legisladores afines a la junta castrense elegidos en unos comicios celebrados en abril, constataron periodistas de la AFP.

La mayoría de los legisladores son del promilitar Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo, y los demás son miembros de las fuerzas armadas, a las cuales se asigna una cuarta parte de los escaños sin necesidad de elección.

Periodistas de la AFP en la capital Naipyidó vieron cuando los legisladores comenzaron a discutir la elección del presidente de la cámara baja.

La elección anterior, de 2020, dio una contundente victoria a la líder prodemocracia Aung San Suu Kyi, pero la junta descartó los resultados, detuvo a la ganadora del Premio Nobel de la Paz y disolvió su partido, desatando una guerra civil.

Después de cinco años de gobierno militar, la junta organizó un proceso electoral en diciembre y enero, que según observadores únicamente contó con candidatos afines a los militares.

El jefe de la junta, el general Min Aung Hlaing, ha sido señalado como posible presidente civil cuando se instale el nuevo gobierno en abril.

El presidente debe ser escogido en una votación conjunta de ambas cámaras legislativas, dominadas por simpatizantes de los militares o integrantes de las fuerzas armadas.

Pero algunos analistas creen que Min Aung Hlaing podría continuar como jefe militar para controlar el gobierno tras bambalinas.

"Nadie sabe cuál será su papel, pero claramente estará a cargo y los militares claramente estarán a cargo", comentó a la AFP el experto saliente de la ONU en derechos humanos para Birmania, Tom Andrews.

"Será una junta militar con vestimenta civil", agregó Andrews la semana pasada en una entrevista.

Las fuerzas armadas han gobernado Birmania por gran parte de su historia independiente, antes de un período democrático de una década bajo el liderazgo de Suu Kyi.