El papa se reunirá con víctimas de abusos sexuales y se dirigirá al Parlamento en Madrid

El papa León XIV dará este lunes un inédito discurso ante el Parlamento español y se encontrará con víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero, si bien algunas asociaciones de afectados se quejan de haber sido excluidas.

El Vaticano anunció que el pontífice se reuniría con estas víctimas durante su viaje de siete días a España, que comenzó el sábado, y, según la prensa española, el encuentro a puerta cerrada tendrá lugar la tarde del lunes en la Nunciatura Apostólica en la capital española.

Pero varias asociaciones de víctimas que por años han denunciado la opacidad de la Iglesia en este tema rechazaron no haber sido invitadas y tienen previsto manifestar su enojo el lunes por la mañana ante la sede de la Nunciatura.

"No haber sido invitados es un golpe", indicó el domingo a la AFP Juan Cuatrecasas, portavoz de la asociación Infancia Robada, al afirmar que el papa corre el riesgo de ver "una realidad totalmente sesgada" si solo se reúne con víctimas atendidas por el Proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid.

En el vuelo que lo llevó a Madrid el sábado, el papa de 70 años dijo que "los abusos son una llaga todavía abierta" para la Iglesia.

El Defensor del Pueblo (ombudsman) español estimó en un informe publicado en 2023 que, desde 1940, más de 200.000 menores podrían haber sufrido agresiones por parte de religiosos católicos.

El Gobierno de izquierda español y la Iglesia firmaron en marzo un acuerdo para indemnizar a las víctimas de delitos sexuales, tras años de reticencias y opacidad por parte de la jerarquía eclesiástica.

El rey de España, Felipe VI, saludó la "claridad y firmeza" del papa frente a los abusos sexuales, al darle la bienvenida el sábado en el Palacio Real.

- Discurso ante los legisladores -

Antes del encuentro con las víctimas, León XIV, nacido en Estados Unidos y también con nacionalidad peruana, ofrecerá el lunes por la mañana un discurso ante los legisladores de las dos cámaras del Parlamento español.

Los papas rara vez se dirigen a los parlamentos, ya que tratan de evitar intervenciones políticas demasiado explícitas.

El sábado, el papa pidió poner fin a las "narrativas divisivas y polarizantes", un mensaje que resonó en este país muy polarizado políticamente y donde la extrema derecha, con un discurso duro contra la migración, es la tercera fuerza en el Parlamento.

León XIV recorre España en un momento turbulento para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debilitado por varios escándalos de corrupción que afectan a personas de su círculo más cercano.

Antes de hablar ante los legisladores, el papa recibirá a Sánchez, quien ha destacado la "sintonía" del sumo pontífice con su Gobierno, sobre todo en temas como la acogida de migrantes y la defensa del derecho internacional.

El sábado, el papa también agradeció el "compromiso activo con la paz" y la "fidelidad al derecho internacional" de España.

Sánchez ha chocado en varias ocasiones con el estadounidense Donald Trump por la guerra en Irán y con el israelí Benjamin Netanyahu por las matanzas en Gaza.

El propio pontífice ha sido duramente criticado por Trump por sus posiciones antibelicistas, especialmente desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán.

- Barcelona y Canarias -

Después de celebrar una misa con 1,5 millones de asistentes, según los organizadores, el domingo en pleno corazón de Madrid, el papa encabezará la tarde del lunes otro acto masivo en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

El martes viajará a Barcelona para un día después bendecir la nueva torre de la basílica de la Sagrada Familia, ahora la iglesia más alta del mundo.

En las islas Canarias, el jueves y viernes, León XIV se unirá a Sánchez para rendir homenaje a los miles de migrantes que han muerto intentando alcanzar Europa.

Contrariamente a otros países vecinos, el Gobierno de Sánchez impulsó recientemente un amplio plan de regularización de migrantes sin papeles, que debería normalizar la situación de medio millón de personas, en su mayoría latinoamericanas.

La medida le valió fuertes críticas de la derecha y la extrema derecha.