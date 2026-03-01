El papa pide poner fin a la “espiral de violencia” en Oriente Medio

El papa León XIV pidió este domingo poner fin a la “espiral de violencia” en Oriente Medio, después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, que respondió con bombardeos en la región.

“Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, pido a las partes implicadas que asuman su responsabilidad moral y paren la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”, dijo el sumo pontífice ante la multitud congregada en la plaza de San Pedro del Vaticano.

“La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas, que siembran destrucción, sufrimiento y muerte, sino solo con un diálogo razonable, sincero y responsable”, declaró el papa nacido en Estados Unidos durante la oración del ángelus.

El líder de los 1.400 millones de católicos del mundo reclamó que “la diplomacia recupere su papel”.

También pidió, por otro lado, que se retome urgentemente el “diálogo” entre Afganistán y Pakistán tras varios días de enfrentamientos entre ambos países.