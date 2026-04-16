El papa orará por la paz en visita a zona de conflicto de Camerún

En el segundo día de su visita a Camerún, el papa León XIV llevará este jueves un mensaje de paz a Bamenda, epicentro de la violencia en la zona anglófona que ha causado miles de muertos en casi una década, la etapa más simbólica de su viaje.

Después de dos días en Argelia, en una visita empañada por dos ataques suicidas y una disputa con el presidente estadounidense Donald Trump, León viajará a la zona de conflicto donde separatistas anglófonos combaten al ejército de Camerún desde 2016.

La víspera, ante las autoridades del país multiconfesional, entre ellas en primera fila su presidente Paul Biya, que lo dirige con mano de hierro desde 1982, el Papa pronunció un discurso en un tono inusualmente firme, llamando a "romper las cadenas de la corrupción", al respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho.

El discurso de León y su misa del jueves ante 20.000 fieles en la ciudad de Bamenda, epicentro de la insurgencia, es esperada con ansias por los pobladores con la esperanza de que ofrezca una salida a la violencia que viven en esta región.

"La visita del papa ablandará el corazón de los extremistas para que podamos encontrar terreno común (...) y hallar una solución pacífica", comentó el arzobispo de Bamenda, Andrew Nkea.

El prelado estadounidense fue recibido por multitudes que cantaron cuando llegó el miércoles a este país del centro de África, pese al temor de algunos católicos de Camerún de que la visita ayude a depurar la imagen del presidente Paul Biya, en el poder desde 1982.

El viaje de León, el cuarto de un papa a Camerún, se da seis meses después de que las autoridades reprimieron con violencia las protestas contra la reelección del gobernante de 93 años.

Hablando junto a Biya, León pidió el miércoles el fin del conflicto separatista y llamó a las autoridades de Camerún a erradicar los abusos.

"La seguridad es una prioridad, pero siempre debe ser ejercida con respeto por los derechos humanos", declarado al lado de Biya.

- Sin miedo -

El conflicto anglófono estalló en 2016 después de que las protestas contra la mayoría de habla francesa fueron reprimidas por las autoridades.

La represión provocó un enfrentamiento entre el ejército y los insurgentes de habla inglesa que, según grupos de derechos humanos, ha dejado más de 6.000 muertos para 2024.

Los separatistas declararon la República de Ambazonia en las dos regiones anglófonas, donde vive un quinto de la población camerunense.

"Cuando el papa ponga sus pies en el suelo de Bamenda, debemos tener paz. Todos los secuestros deberán parar", declaró a la AFP Giovanni Mbuna, de 36 años, quien fue secuestrado por separatistas en 2023.

Después de su viaje a Bamenda, Leo celebrará el viernes una misa ante cientos de miles de personas en un estadio en la capital económica de Douala, antes de partir el sábado de Camerún hacia Angola.

La primera gran gira internacional de León pareció estar en peligro de verse empañada por las críticas de Trump en su contra, luego de que el papa urgiera la paz en Oriente Medio.

El vicepresidente estadounidenes, JD Vance, un católico, también intervino para llamar al Vaticano a "limitarse a cuestiones morales".

León hizo caso omiso a los comentarios.

"No tengo miedo, ni de la administración Trump, ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio", dijo León el lunes en el avión papal.