El papa llama en Perú a la "reparación" frente a "abusos" cometidos en la Iglesia

El papa León XIV llamó este jueves en Perú a la "reparación" frente a los "abusos" cometidos en la Iglesia, durante un discurso a los obispos locales, y comparó la misión de la iglesia con el exigente "Camino del Inca".

El sumo pontífice, operado hace un mes de un cáncer de pulmón, llegó el miércoles a Perú, donde vivió casi dos décadas, en la última etapa de una intensa gira de 12 días por Sudamérica que incluyó a Uruguay y Argentina.

Las principales acusaciones de abusos en el país recaen sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, una agrupación ultraconservadora de laicos y sacerdotes disuelta por orden del fallecido papa Francisco en abril de 2025.

Al evocar una "realidad que nos ha causado tanto dolor", León XIV pidió en la reunión con los obispos de Perú responder a "los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial (...) con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación".

También se manifestó por "un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos".

Antes de su discurso, el papa se detuvo en la iglesia de las Nazarenas, en el centro de Lima, y oró frente al Señor de los Milagros, una figura religiosa muy venerada en Perú. Allí saludó a los fieles y bendijo a personas en sillas de ruedas.

"Se deben investigar los casos de abusos (...). Todo eso debe frenarse, se debe cortar de raíz", dijo a la AFP Irma Grimaldo, una fiel de 71 años acompañada de su hija.

Tras el impulso de las investigaciones ordenadas por Francisco contra el Sodalicio, León XIV tomó la posta.

La orden reconoció que miembros de su cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 mayores entre 1975 y 2002.

En mayo de 2026, el Vaticano instaló en Lima un "canal de escucha" para las víctimas de abusos sexuales, físicos, psicológicos, económicos, entre otros, para fijar indemnizaciones con los bienes que se le incautaron al Sodalicio.

Las víctimas reclaman una "compensación integral (...), muchos necesitan apoyo psicológico médico, reinserción social, que se transforma al final del día en una ayuda económica", dijo a la AFP Renzo Orbegozo, de 50 años y víctima de la agrupación.

La solución está en manos del papa, que "llegue a culminar el proceso de reparación a las víctimas", acotó Orbegozo.

- Camino empinado -

Robert Prevost fue obispo de la ciudad de Chiclayo, en el norte de Perú, entre 2015 y 2023.

En ese cargo, "abrió el camino" para la escucha de las víctimas, según declaró el año pasado Carlos García, jefe de los obispos en Perú.

A inicios de noviembre, la organización estadounidense Bishop Accountability presentó en Lima una lista de 77 religiosos "acusados públicamente de abusar sexualmente de menores" en Perú.

Anne Barrett Doyle, codirectora de la organización, pidió en conferencia de prensa al papa un decreto de "tolerancia cero" para que los culpables de estas agresiones "sean retirados permanentemente de la Iglesia".

León XIV podría reunirse con víctimas en Perú. El lunes, en su reciente visita en Argentina, se entrevistó con cinco víctimas de abusos sexuales cometidos por el clero.

El papa también comparó el jueves las dificultades que encuentran los obispos en su misión dentro de la Iglesia con el empinado Camino Inca, una antigua red de rutas que atraviesan principalmente los Andes.

"Sabemos que el Camino del Inca no es fácil: sus elevaciones y sus pasos estrechos ponen a prueba la resistencia del caminante", dijo el sumo pontífice.

En nuestra misión "encontramos dificultades pastorales, divisiones sociales, incomprensiones y decisiones que pueden resultar dolorosas", agregó.