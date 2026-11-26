El papa León XIV calificó este miércoles de "preocupante" el fracaso de las negociaciones climáticas en la COP31, que concluyó el domingo en Turquía sin acuerdo tras el rechazo de varios países a un proyecto de texto final que no mencionaba explícitamente los combustibles fósiles.

"Ante la creciente frecuencia de fenómenos climáticos extremos, resulta preocupante que la COP31 haya terminado sin que la comunidad internacional alcanzara compromisos claros para abordar esta crisis de manera seria y responsable", afirmó el pontífice al finalizar la audiencia general en la plaza de San Pedro.

La cumbre climática de la ONU fracasó en lograr un acuerdo después de que los países chocaran sobre cuestiones clave como la salida de los combustibles fósiles, la financiación climática y las tecnologías destinadas a eliminar dióxido de carbono de la atmósfera.

León XIV ha subrayado de forma reiterada la necesidad de proteger la naturaleza, siguiendo la línea de su predecesor, Francisco, autor de una influyente encíclica sobre el medioambiente que vinculó explícitamente el uso de combustibles fósiles con el cambio climático.

El pontífice estadounidense sostiene que el calentamiento global no es solo un desafío medioambiental, sino también una cuestión de justicia social, ya que los más pobres son quienes sufren con mayor intensidad las catástrofes naturales y las olas de calor agravadas por el cambio climático.

Este miércoles sostuvo además que la crisis climática "exige un renovado sentido de responsabilidad compartida, nuevas formas de solidaridad entre las naciones y cambios profundos en nuestros comportamientos, en los sistemas socioeconómicos y en la gobernanza de nuestras sociedades".