El papa celebra el acuerdo EEUU-Irán y pide diálogo en Ucrania

El papa León XIV elogió este miércoles el acuerdo marco para la paz anunciado por Estados Unidos e Irán como el resultado de un "alentador trabajo de diálogo y negociación".

Las dos partes, que contaron con la mediación de Pakistán, alcanzaron esta semana un memorando de entendimiento para poner fin a la contienda en Oriente Medio, ante lo que el pontífice manifestó su "gratitud" a quienes ayudaron en la negociación.

"Espero que este acuerdo contribuya a fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, al promover sendas de diálogo y cooperación entre los pueblos", dijo el obispo de Roma durante su audiencia semanal en el Vaticano.

El sumo pontífice mencionó también la "dolorosa" guerra de Ucrania, y pidió que se abran "caminos de diálogo" que "propicien una paz justa y duradera".

La invasión rusa de Ucrania, en curso desde febrero de 2022, es el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y dura ya más que la primera Gran Guerra.

"Tantas víctimas inocentes y socorristas muertos, tantas iglesias y tanta herencia cultural devastada por las llamas", dijo León, días después de que una conocida catedral ortodoxa ucraniana saliera ardiendo en Kiev, tras un ataque masivo ruso.

"Estoy cerca de quienes guardan luto por sus seres queridos, estoy con los heridos y con quienes, en medio de la violencia, siguen sirviendo la vida con valentía", añadió el líder de la Iglesia católica.