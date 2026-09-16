El papa advierte contra la creciente dependencia de los algoritmos

El papa León XIV volvió a advertir el miércoles contra la tentación de delegar en los algoritmos decisiones que competen únicamente a la responsabilidad humana, en un contexto de creciente inquietud por las derivas de la inteligencia artificial (IA).

El pontífice estadounidense dedicó en mayo su primera encíclica, "Magnifica Humanitas" (Magnífica humanidad), a la IA con un llamamiento a "desarmar" esta tecnología para "impedirle el dominio sobre lo humano".

La preocupación en torno a esta cuestión creció en las últimas semanas, debido a varios incidentes de seguridad y a la nueva propensión de los modelos de inteligencia artificial a mejorar por sí mismos, sin intervención humana.

El debate se centra hoy también en la capacidad del sector para autorregularse después de que los grandes ejecutivos de OpenAI, xAI y Anthropic instaran a pisar el freno.

"El desarrollo tecnológico, la difusión de los medios de comunicación de masas y de las redes sociales, el recurso cada vez mayor a la inteligencia artificial abren nuevas posibilidades, al derribar las barreras y las distancias", declaró el papa estadounidense durante su audiencia general semanal en el Vaticano.

"Por otra parte, las relaciones tienden a volverse cada vez menos personales, cada vez más virtuales, y corremos el riesgo de acostumbrarnos a delegar en los algoritmos decisiones que solo competen a la conciencia humana", advirtió ante los miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro.

"Velar para que las relaciones sociales tengan una verdadera consistencia y una profundidad personal es, en este sentido, la contribución que la comunidad cristiana se propone ofrecer", añadió León XIV.

La Santa Sede también ha multiplicado en estos últimos meses las intervenciones e iniciativas a favor de una gobernanza internacional de la IA basada en la dignidad humana, especialmente en los ámbitos nuclear, cultural y de la creación artística.