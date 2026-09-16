El papa advierte contra la creciente dependencia de los algoritmos

El papa León XIV volvió a advertir el miércoles contra la tentación de delegar en los algoritmos decisiones que competen únicamente a la responsabilidad humana, en un contexto de creciente inquietud por las derivas de la inteligencia artificial (IA).El pontífice estadounidense dedicó en mayo su primera encíclica, "Magnifica Humanitas" (Magnífica humanidad), a la IA con un llamamiento a "desarmar" esta tecnología para "impedirle el dominio sobre lo humano".La preocupación en torno a esta cuestión creció en las últimas semanas, debido a varios incidentes de seguridad y a la nueva propensión de los modelos de inteligencia artificial a mejorar por sí mismos, sin intervención humana.El debate se centra hoy también en la capacidad del sector para autorregularse después de que los grandes ejecutivos de OpenAI, xAI y Anthropic instaran a pisar el freno."El desarrollo tecnológico, la difusión de los medios de comunicación de masas y de las redes sociales, el recurso cada vez mayor a la inteligencia artificial abren nuevas posibilidades, al derribar las barreras y las distancias", declaró el papa estadounidense durante su audiencia general semanal en el Vaticano."Por otra parte, las relaciones tienden a volverse cada vez menos personales, cada vez más virtuales, y corremos el riesgo de acostumbrarnos a delegar en los algoritmos decisiones que solo competen a la conciencia humana", advirtió ante los miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro."Velar para que las relaciones sociales tengan una verdadera consistencia y una profundidad personal es, en este sentido, la contribución que la comunidad cristiana se propone ofrecer", añadió León XIV.La Santa Sede también ha multiplicado en estos últimos meses las intervenciones e iniciativas a favor de una gobernanza internacional de la IA basada en la dignidad humana, especialmente en los ámbitos nuclear, cultural y de la creación artística.