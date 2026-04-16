El opositor sudafricano Julius Malema, condenado a cinco años de cárcel

El opositor sudafricano Julius Malema fue condenado este jueves a cinco años de prisión por disparar con un rifle de asalto durante una concentración festiva de su partido hace ocho años.

El líder de los Economic Freedom Fighters (EFF, Luchadores por la Libertad Económica) permanecerá, sin embargo, en libertad provisional mientras se tramita el recurso de apelación.

"No se ha condenado a un partido político", declaró la magistrada que dictó la sentencia. "Se trata de una persona, de un individuo", añadió.

El antiguo líder de la liga juvenil del Congreso Nacional Africano (CNA) antes de ser expulsado del partido de Nelson Mandela en 2012, acogió la decisión con estoicismo pero arremetió contra la magistrada ante cientos de seguidores congregados a las puertas del tribunal de KuGompo.

Malema acusó a la magistrada de racismo y dijo: "Estamos luchando contra el enemigo y el enemigo es la supremacía blanca".

En una larga diatriba, la acusó sin fundamento de ser miembro del grupo identitario Afriforum, que defiende los intereses de los afrikaners, descendientes de colonos europeos.

También la tachó de "magistrada más incompetente que existe" y dijo que hay una "mano invisible que controla el proceso".

El diputado de 45 años podrá continuar ocupando su escaño en la Asamblea Nacional.

Él y su antiguo guardaespaldas estaban acusados de haber disparado al aire con armas de fuego durante la celebración del quinto aniversario del EFF cerca de KuGompo.

Se exponía a quince años de prisión, la pena solicitada por la Fiscalía.

En agosto Malema fue declarado culpable de incitación al odio por haber declarado a sus seguidores en 2022 que "nunca debían tener miedo de matar".

Grupos identitarios afrikáneres critican a Malema por entonar un canto histórico de la lucha contra el apartheid que llama a "matar al Boer, al granjero", en referencia a los descendientes de los colonos neerlandeses.

Estos grupos de presión aprovecharon el encono de larga data que albergan sobre Malema para llamar la atención de Donald Trump y el mandatario mostró un video en el que aparece el político cantando la consigna cuando recibió en la Casa Blanca al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa.

En el encuentro, Trump apagó sorpresivamente las luces y proyectó un video que supuestamente apoyaba sus afirmaciones de que hay una persecución de las personas blancas en Sudáfrica, algo que Ramaphosa niega.

"¿Por qué no detienen a ese hombre?", preguntó Trump en referencia a Malema.

A pesar del retroceso del CNA en las últimas elecciones parlamentarias, la formación de Malema también perdió terreno en las elecciones de 2024. Con algo menos del 10 %, quedó en el cuarto lugar.