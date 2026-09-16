El nuevo embajador de Francia en EEUU obtiene el beneplácito tras un roce diplomático

El nuevo embajador de Francia en Washington podrá asumir sus funciones tras haber obtenido el martes el beneplácito estadounidense, afirmó un responsable del Departamento de Estado.

La posesión de Aurélien Lechevallier había quedado en suspenso desde finales de julio debido a un desencuentro diplomático entre ambos países.

Su llegada a Washington se espera ahora en las próximas semanas.

La disputa comenzó el 24 de julio cuando la misión de Francia ante la ONU en Ginebra publicó un mensaje en X afirmando que "Estados Unidos fue en otro tiempo un modelo en materia de derechos humanos. Ya no es el caso".

Washington denunció entonces los comentarios "hipócritas" de Francia. Posteriormente bloqueó el procedimiento de aprobación de Lechevallier.

La misión de Francia en Ginebra publicó el viernes un comunicado únicamente en inglés, subrayando que la discrepancia entre los dos países "se refería a una sola votación y no afectaba a la defensa de los derechos humanos".

Un responsable del Departamento de Estado dijo "valorar" el gesto.

Para ejercer sus funciones, un embajador debe recibir el plácet del país anfitrión, normalmente un simple trámite tratándose de un embajador de Francia en Estados Unidos, tradicionales aliados.