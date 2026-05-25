El nacionalista Janez Jansa, admirador de Trump, fue elegido primer ministro de Eslovenia

El líder de la derecha nacionalista de Eslovenia, Janez Jansa, fue elegido este viernes primer ministro de ese país por el Parlamento en Liubliana, gracias a un acuerdo de coalición minoritaria y al frágil apoyo de un partido contestatario.

"Hoy se ha dado un paso importante hacia una Eslovenia más próspera y más libre. Gracias, y no habrá ninguna concesión", declaró de inmediato.

Jansa, de 67 años, obtuvo 51 votos a favor de los 87 diputados presentes en la votación de investidura y asumirá el cargo en junio, una vez que sus ministros sean igualmente aprobados en una nueva sesión que deberá convocarse en los próximos quince días.

El dirigente ya ha sido primer ministro en tres ocasiones entre 2004 y 2022.

Cercano al ex primer ministro húngaro Viktor Orbán y admirador del presidente estadounidense Donald Trump, Jansa quedó en segunda posición en las legislativas de marzo, justo por detrás de la coalición del proeuropeo Robert Golob.

Sin embargo, Golob fracasó en su intento de formar una mayoría y, el lunes, Jansa presentó un acuerdo de coalición minoritaria.

Su formación nacionalista, el Partido Democrático Esloveno (SDS, 28 escaños), pretende gobernar con "Nueva Eslovenia" (NSi, 9 escaños), una formación democristiana asentada desde hace tiempo en el panorama político.

También obtuvo el apoyo de Demokrati (6 escaños), un partido fundado en 2024 por Anze Logar, un disidente del SDS.

Dos diputados procedentes de pequeñas listas se unieron a este bloque, lo que eleva a 43 el número de diputados que respaldan a Jansa.

Por último, el partido "Verdad" (Resnica), que se reivindica antisistema y prorruso, decidió apoyar esta heterogénea coalición aunque sin participar en ella.