El movimiento de "las cucarachas" logra la dimisión del ministro de Educación en India

Las protestas estudiantiles en India contra irregularidades en los exámenes, lideradas por el movimiento de las "cucarachas", ha logrado este sábado una victoria con la dimisión del ministro de Educación.

"Para que la nación permanezca unida y los estudiantes no se vean atrapados en dificultades legales, y puedan concentrarse en sus estudios y carreras, he decidido presentar mi renuncia al Primer Ministro", anunció el ministro Dharmendra Pradhan en su cuenta de X.

El anuncio fue recibido con vítores y aplausos por los miles de manifestantes que acampan día y noche desde el lunes en la explanada de Jantar Mantar, en el corazón de Nueva Delhi.

El Partido Popular de las Cucarachas (CJP por sus siglas en inglés), que exige cambios en el sistema educativo tras repetidos escándalos en los exámenes, reaccionó inmediatamente.

"¡Larga vida al poder de los estudiantes!", "la democracia ha triunfado", escribió en las redes sociales este movimiento creado en internet y que se ha convertido en portavoz de las protestas.

"¡Lo hemos conseguido!", celebró en Instagram su fundador, Abhijeet Dipke.

Los estudiantes se enfurecieron por irregularidades masivas en mayo en un examen nacional de acceso a la carrera de medicina, al que se presentaron más de dos millones de candidatos.

Según los medios locales, su anulación causó el suicidio de una veintena de estudiantes.

El lunes la policía reprimió a golpes de porra y con gases lacrimógenos una manifestación de jóvenes que se dirigían hacia el Parlamento para exigir la dimisión del ministro.

La violencia se saldó con 180 heridos, según la policía. Los manifestantes aseguran que hubo "centenares".

- "Cambiar el sistema" -

La lista de quejas de los jóvenes manifestantes se ha ampliado y abarca desde las dificultades para encontrar un empleo después de la universidad, a pesar del fuerte crecimiento del país, hasta los métodos considerados autoritarios del primer ministro Narendra Modi.

"Los estudiantes tienen razón al quejarse", declaró a la AFP este sábado Abhijit, un ingeniero que protesta con amigos en Nueva Delhi.

"Pero no estoy seguro de que la dimisión del ministro sea suficiente para cambiar algo", añadió. En su opinión, "habría que cambiar completamente el sistema".

El anuncio de la dimisión del ministro se produce horas antes de una reunión prevista entre el Gobierno y los representantes estudiantiles.

Bajo presión, el Gobierno aprobó el viernes en el Consejo de Ministros un proyecto de enmienda a la ley que permite "la puesta en marcha de procedimientos judiciales acelerados y sanciones severas" para aquellos que hagan trampa en los exámenes.

Ahora el texto será debatido en el Parlamento.

Reelegido para un tercer mandato en 2024, Narendra Modi difundió el viernes por la noche un nuevo video en las redes sociales, en el que agradece a los manifestantes sus "contribuciones positivas" al debate.

"La imagen de Modi ha recibido un gran golpe" durante esta crisis, explicó el analista Nilanjan Mukhopadhyay a la AFP.

"El gobierno no tuvo más remedio que retroceder", añadió, pero "la forma en que ha sido ridiculizado en los últimos días no tiene precedentes".

La oposición parlamentaria se ha puesto del lado de los manifestantes. Su líder y jefe del partido del Congreso, Rahul Gandhi, ha exigido la dimisión del jefe del gobierno.