El ministro español pide información a la policía sobre el papel de Marruecos en la crisis en Ceuta

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reclamó al responsable de la policía que le aclare si, como publica un medio, tenían información apuntando a que gendarmes marroquíes guiaron la entrada masiva de migrantes al enclave de Ceuta, lo que chocaría con la versión defendida hasta ahora por Madrid.

De acuerdo con fuentes del Ministerio del Interior español, Grande-Marlaska envió una carta al director general de la policía, Francisco Pardo, pidiéndole que "le informe a la mayor brevedad sobre el contenido de un informe que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la Audiencia Nacional y en el que atribuiría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos el asalto masivo a la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, según un medio de comunicación".

La misiva se refiere a una información publicada por el diario digital El Español, que afirma que la entrada desde la frontera con Marruecos de unos 70.000 migrantes al pequeño enclave español en el norte de África "fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio".

Según el medio, el CENIF habría incluido estas conclusiones que contradicen la versión mantenida hasta ahora por el gobierno español, que exculpa a Marruecos, en un informe enviado a la jueza de la Audiencia Nacional, una alta jurisdicción en Madrid, que está recopilando información sobre el caso.

El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, exculpó este lunes a Marruecos de cualquier responsabilidad por la entrada masiva.

"No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia (...) que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes", aseguró en una entrevista en la radio Cadena Ser.