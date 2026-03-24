El ministro de Defensa dice que la lucha antipandillas en Guatemala se hace sin "abusos"

La ofensiva de Guatemala contra las pandillas tras el asesinato de 11 policías en enero se realiza sin cometer "abusos" ni "detenciones arbitrarias", aseguró en entrevista con la AFP el ministro de Defensa, Henry Sáenz, quien descartó copiar el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele frente al crimen.

Tras una ola de ataques de pandilleros de la "mara" Barrio 18 contra las fuerzas de seguridad, el gobierno de Guatemala mantuvo al país bajo estado de sitio durante un mes, entre enero y febrero, y luego redujo los operativos del ejército y la policía a seis departamentos, incluida la capital, con un "estado de prevención".

El ministro señala que esos estados de excepción responden a una estrategia de seguridad del gobierno de Bernardo Arévalo que respeta los derechos humanos, en alusión a la guerra contra las pandillas de Bukele que permite detenciones sin orden judicial.

Según grupos humanitarios y juristas, en la ofensiva de Bukele, muy popular porque redujo a mínimos históricos la violencia en su país, se han perpetrado incluso crímenes de lesa humanidad.

Sáenz dice a la AFP que la lucha "sin abusos" contra las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, declaradas organizaciones terroristas por Estados Unidos y Guatemala, es un "camino más largo", pero es "el mejor".

PREGUNTA: ¿Cuál es el balance de los estados de excepción?

RESPUESTA: Todos los allanamientos que hicimos fueron con orden de juez. Respetando los derechos humanos, fortaleciendo el diseño de la democracia que en estos dorados tiempos es de lucirlo ante la comunidad internacional, es positivo.

Cortamos la comunicación de los líderes de las pandillas. Al cortar esta comunicación, se quedaron sin dirección, sin órdenes y, por lo tanto, llegamos a bajar un 50% los asesinatos en las calles y un 33% las extorsiones. Tomamos el control del territorio, ya tenemos fronteras más seguras.

Pero, aunque los datos están muy esperanzadores, tampoco somos muy ilusos o muy ingenuos. Hemos avanzado poco, hay mucho por trabajar, hay mucho que se necesita desarticular (...) para decir que (las pandillas) han perdido poder.

P: ¿Hay riesgo de nuevos motines carcelarios como los ocurridos en enero?

R: La amenaza es latente, es permanente. Para el ejército de Guatemala (el trabajo) es que adentro de las cárceles no tengan ningún elemento, armas, drogas, licor, que los lleve (...) a poder volver a amotinarse, a volver a tomar rehenes y muchos más; asesinatos adentro.

Por el momento tiene que estar el ejército colaborando tanto en las cárceles como en las calles (...) para que esta estrategia sea sostenible en el tiempo.

P: ¿Se han planteado copiar algo del modelo Bukele?

R: No. Nosotros somos un país democrático. La cárcel (de máxima seguridad) que se está diseñando es con certificaciones internacionales.

No vamos a hacinar a 200, 300 personas, en un solo ambiente con un solo baño. Eso no lo vamos a hacer porque ningún ser humano deja de ser humano y eso nosotros lo tenemos claro en Guatemala y todo mundo tiene su derecho.

No estamos defendiendo a los criminales, los estamos atacando, persiguiendo y capturando dentro de un sistema y competencias de derecho.

Lejos de tomar un modelo, levantamos la mano para hacer un modelo. Es un camino más largo, pero es el mejor y el más seguro para todos.

P: ¿Qué han hecho para evitar abusos como los denunciados en las operaciones antipandillas en El Salvador y Honduras?

R: Llevamos dos meses con estados de excepción (de sitio y luego de prevención) y no ha habido una sola queja de abusos. ¿Qué hemos hecho? respetar al ciudadano guatemalteco en todos sus derechos civiles.

La idea es proteger el diseño de la operación para que el ejército pueda estar participando, no así para faltarles o violentar los derechos del ciudadano.

P: ¿Puede garantizar que no ha habido una detención arbitraria?

R: Ni una sola. Hemos esperado las órdenes de un juez competente, nos hemos hecho acompañar de las fuerzas de seguridad civil y no hemos hecho una sola arbitrariedad.

P: ¿Cuál es la expectativa de la alianza contra el narcotráfico encabezada por EEUU?

R: El socio estratégico dice que necesitamos que todas las fuerzas armadas del hemisferio se involucren en (atacar a) los carteles. Ya lo estamos haciendo.

Vienen buenos tiempos para el hemisferio, en donde todos, sin excepción alguna, combatamos al narcotráfico desde nuestras posiciones.