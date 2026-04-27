El líder norcoreano inaugura un monumento a los soldados caídos en la guerra rusa contra Ucrania

El líder norcoreano, Kim Jong Un, inauguró un monumento a los soldados de su país caídos al apoyar a Rusia en su conflicto contra Ucrania, y prometió ayudar a Moscú a alcanzar la victoria en su guerra "sagrada", informó el lunes la prensa oficial.

El ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, estuvo presente en el evento en Pyongyang, donde se reunió con Kim, según la agencia noticiosa estatal norcoreana KCNA.

Kim, Beloúsov y el presidente del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin, estuvieron en la inauguración del memorial por los soldados norcoreanos caídos en Ucrania.

El líder norcoreano rindió tributo a su "valor incomparable, su heroísmo masivo, su indomable espíritu de lucha y su sacrificio noble", según KCNA.

Durante la inauguración se celebró un concierto, un despliegue de fuegos artificiales y un sobrevuelo de la fuerza aérea, informó la agencia.

Corea del Norte envió misiles, municiones y miles de soldados para apoyar a Rusia en Ucrania. Analistas afirman que Moscú otorgó a cambio ayuda financiera, tecnología militar, alimentos y energía a su aliado.

Kim dijo a Beloúsov que su país "siempre apoyará plenamente la política de la Federación Rusa en defensa de su soberanía nacional, integridad territorial e intereses de seguridad", de acuerdo con el reporte de KCNA.

Expresó su "creencia de que el ejército y el pueblo rusos sin duda alcanzarán una victoria en la justa guerra sagrada".

Los servicios de inteligencia de Corea del Sur calculan que unos 2.000 soldados norcoreanos murieron en la guerra de Ucrania.