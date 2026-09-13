El Kremlin no descarta reanudar las negociaciones trilaterales con Ucrania en octubre

Las negociaciones trilaterales con participación de Estados Unidos sobre una solución al conflicto en Ucrania podrían reanudarse en octubre, declaró este domingo el portavoz del Kremlin, citado por agencias rusas de prensa.

"No descartamos esa posibilidad. Hablamos precisamente de una perspectiva previsible. Es decir, no podemos excluir el mes de octubre", declaró Dmitri Peskov a periodistas rusos, según las agencias RIA Novosti y TASS.

Estados Unidos intenta reactivar esfuerzos diplomáticos que están estancados, con la esperanza de poner fin a una guerra que dura ya más de cuatro años.

En ese marco, negociadores estadounidenses han visitado Kiev y Moscú, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, han mantenido conversaciones telefónicas.

Varias rondas previas de negociaciones fracasaron, y los esfuerzos liderados por Estados Unidos quedaron paralizados tras desviarse la atención de Trump hacia la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en Oriente Medio.

En una entrevista difundida el sábado, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que estaría dispuesto a reunirse con Putin durante la cumbre del G20 prevista en Miami en diciembre.

Sin embargo, Peskov descartó de inmediato esa posibilidad por considerarla "imposible", reiterando la exigencia de Moscú de que una eventual reunión solo podría celebrarse en la capital rusa.

Putin ha rechazado en repetidas ocasiones las propuestas de una reunión cara a cara con Zelenski destinada a negociar el fin del conflicto, que ha causado miles de muertos y devastado las economías de ambos países.

El domingo, el asesor del Kremlin Yuri Ushakov dijo a periodistas, entre ellos de AFP, que por ahora no existe un "paquete coordinado" que pueda servir de base para las negociaciones.

"Por el momento existe la idea de que es necesario llegar a un acuerdo sobre la cuestión territorial. Pero también hay muchas otras cuestiones", añadió.