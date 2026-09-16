El juicio en EEUU del presunto autor de la bomba de Lockerbie podría comenzar en enero

El juicio en Estados Unidos de Abu Agila Mohamed Masud, el libio acusado de fabricar la bomba que derribó un avión de Pan Am sobre Lockerbie (Escocia) en 1988, podría comenzar en enero, informó el martes una jueza.

El atentado —el ataque terrorista más mortífero en Reino Unido— causó la muerte de las 259 personas a bordo, incluidos 190 estadounidenses, y de 11 personas en tierra.

Durante una audiencia el martes, la jueza federal Dabney Friedrich señaló el 11 o 19 de enero como fechas tentativas de inicio del juicio, que se prevé durará dos meses.

El proceso estaba previsto que comenzara a finales de agosto, pero se aplazó ante el hallazgo de nuevas pruebas.

Masud, bajo custodia estadounidense desde 2022, se ha declarado no culpable.

El gobierno del exdictador libio Muamar Gadafi, para el cual supuestamente trabajó Masud como agente de inteligencia entre 1973 y 2011, reconoció oficialmente su responsabilidad en el ataque en 2003 y pagó 2.700 millones de dólares en compensación a las familias de las víctimas.

Masud fue detenido tras la caída de Gadafi en 2011 y, según el gobierno libio reconocido por la ONU, confesó su participación en el atentado de Lockerbie.