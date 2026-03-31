El jefe de la junta militar de Birmania da un paso más hacia la presidencia

El jefe de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, fue elegido vicepresidente este martes por la Cámara Baja del Parlamento, lo que supone un nuevo paso hacia la presidencia para este general golpista.

Min Aung Hlaing, de 69 años, ha sido gobernante de facto desde que el ejército depuso en 2021 al gobierno de la nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, quien fue detenida y su partido disuelto, lo que desató una guerra civil.

Tras cinco años dirigiendo el país con mano dura, el general supervisó unas elecciones altamente restringidas que criminalizaron cualquier protesta o crítica de los comicios y que, en enero, otorgaron una aplastante victoria a los partidos afines al ejército.

Un funcionario parlamentario anunció este martes que Min Aung Hlaing obtuvo 247 votos, de los 260 diputados presentes, para convertirse en uno de los tres vicepresidentes que se designarán esta semana y de los cuales uno será elegido presidente.

Muchos países y observadores internacionales lo han denunciado como una maniobra para transferir el poder del ejército a sí mismo, bajo la apariencia de un gobierno civil.

En virtud de la Constitución birmana, Min Aung Hlaing está obligado a abandonar sus funciones militares para convertirse en presidente.

El lunes, fue sustituido en el cargo de comandante en jefe de las fuerzas armadas por uno de sus leales, Ye Win Oo, exjefe de inteligencia militar.

Birmania es escenario de una guerra civil desde el golpe de Estado de 2021, en la que activistas prodemocráticos han tomado las armas contra la junta, acompañados por movimientos armados de minorías étnicas que desde hace tiempo se oponen al poder central.

No existe un balance oficial de víctimas y las estimaciones varían ampliamente. Según el grupo de monitoreo ACLED, más de 90.000 personas de ambos bandos han muerto.