Ombudsman culmina su cargo mientras se elige a su sucesor

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Tras las entrevistas en la Comisión de Gobierno, la Secretaría General del Legislativo entrega a los diputados la lista de aspirantes. Cada diputado puede postular candidatos y exponer su postura por 30 minutos. <span class="mln_uppercase_mln">Tras agotada la participación, el presidente de la Asamblea declarará abierta la elección cuya votación será ya sea levantando la mano o por procedimiento electrónico. La designación y juramentación se hará en la misma sesión.</span>