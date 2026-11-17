El fenómeno climático de El Niño, excepcionalmente potente este año, continúa acarreando duras consecuencias en todo el mundo, obligando a declarar una emergencia ambiental en un estado de la Amazonía brasileña, provocando incendios en Indonesia y amenazando la seguridad alimentaria mundial.

Este fenómeno climático natural ocurre cada dos a siete años en el Pacífico ecuatorial. El calentamiento de las aguas superficiales en esa zona altera todo el clima y los vientos sobre ese océano.

Esto conlleva alteraciones importantes en el viento, las precipitaciones y la presión atmosférica a escala mundial en los meses posteriores.

El Niño también ocupa un lugar destacado en los debates de la conferencia internacional de la ONU sobre el clima que se está llevando a cabo en Turquía, la COP31, hasta finales de esta semana.

- Estado de emergencia en Brasil -

El estado amazónico de Pará, en el norte de Brasil, declaró el estado de emergencia ambiental el pasado fin de semana por los cientos de incendios forestales que se desataron en medio de una fuerte sequía asociada a El Niño.

En lo que va de noviembre Pará lleva registrados algo más de 5.000 incendios, casi la misma cantidad de todo el mes en 2025, según datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales.

A principios de mes, Perú también declaró el estado de emergencia en gran parte de su territorio debido al "peligro inminente" de inundaciones y corrimientos de tierras asociadas a ese fenómeno climático, que afecta a nueve millones de habitantes, un tercio de la población.

- La producción de cacao en Costa de Marfil, amenazada -

La producción de cacao de Costa de Marfil, país líder en el sector, podría caer entre un 21 y un 25% debido a El Niño, advirtió Sodexam, el organismo público encargado de la meteorología en una nota a la que tuvo acceso la AFP el 10 de noviembre.

Según Sodexam, este episodio climático podría hacer que las precipitaciones disminuyan entre un 10 y un 27%, que las temperaturas aumenten y que la temporada seca se alargue.

Una serie de factores podrían conllevar que la producción de cacao se vea fuertemente afectada, al hacer que las mazorcas jóvenes se marchiten y caigan antes de tiempo, que los árboles se deshojen y las flores caigan, advierte Sodexam.

- ¿Qué dicen los científicos? -

Los incendios forestales que arrasaron grandes extensiones de bosques y vegetación en Indonesia este año estuvieron principalmente causados por El Niño, acentuado por el cambio climático y décadas de destrucción de la naturaleza, según un informe publicado a principios de mes.

El Niño es en gran parte responsable de un déficit de lluvias extremo en el gran archipiélago del sureste asiático entre julio y octubre, donde las precipitaciones estacionales se redujeron en torno a un 50%, indica el reporte elaborado por científicos del grupo World Weather Attribution (WWA).

El calentamiento global, provocado por la combustión de energías fósiles, contribuyó a que las temperaturas estivales fuesen alrededor de 1,6 ºC más altas entre agosto y octubre, según los investigadores.

La deforestación y el drenaje de las turberas, vinculados a la agricultura y a la explotación minera y forestal, también contribuyeron en gran medida a esta catástrofe relacionada con los incendios, señalan los científicos.

En lo que va de año, el fuego destruyó cerca de tres millones de hectáreas de terreno indonesio, indicó a la AFP un organismo de vigilancia mediante imágenes satelitales.

- 36.000 millones de dólares -

Es lo que costará hacer frente a los devastadores efectos de El Niño actualmente. Pero no hacer nada costaría el doble, según Alexander De Croo, jefe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

"Las necesidades para afrontar el impacto de El Niño representan 36.000 millones de dólares si se hace ahora. Si no, el coste será de 73.000 millones, el doble", precisó el administrador de la agencia de la ONU durante una entrevista con la AFP en el marco de la COP31.

De Croo instó a las delegaciones, instituciones financieras y organismos multilaterales como el FMI a facilitar la financiación de países en desarrollo.

- El Niño amenaza la seguridad alimentaria -

Entre sequías, lluvias intensas, inundaciones y olas de calor, las consecuencias climáticas o reforzadas por El Niño afectan a la agricultura, sobre todo en la siembra y en los rendimientos, pero también a la ganadería, a través del acceso al agua y las consecuencias en los pastos.

"Históricamente, el sur de África, América Central y una parte del sur de Asia y del sureste asiático se han visto particularmente expuestos a la falta de agua durante episodios de El Niño, mientras que otras regiones, como una parte de África del Este y de Sudamérica, registran un exceso de precipitaciones y de inundaciones", declaró a la AFP Máximo Torero, economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

A causa de El Niño, los agricultores se quedan sin parte de sus ingresos, al tiempo que los precios de los alimentos suben. Estas perturbaciones también pueden dañar, por ejemplo, carreteras, mercados y almacenes.

Para la FAO, la situación es especialmente preocupante cuando los choques climáticos se suman a otras vulnerabilidades.

"En los países que ya son escenario de conflictos, o que están golpeados por crisis económicas, altos niveles de endeudamiento o un acceso limitado a los insumos agrícolas, El Niño puede debilitar aún más los sistemas alimentarios y reducir la resiliencia de los hogares", advirtió Torero.

"Así las cosas, más gente puede sufrir inseguridad alimentaria aguda, no solo porque se producen menos alimentos sino también porque se reduce su capacidad de acceso a esos alimentos", agregó el responsable de la FAO.