El huracán Lowell azota islas occidentales de Hawái y deja sin electricidad a miles

El huracán Lowell azotó Hawái con vientos, lluvias intensas e inundaciones poderosas, y dejó sin electricidad al 91% de una isla occidental mientras se adentraba más en el Pacífico el martes.

Durante la noche, el centro de la tormenta de categoría 2 pasó a solo 65 y 96 kilómetros, respectivamente, de las dos islas más occidentales del archipiélago: Niihau, escasamente poblada, y Kauai, donde viven unas 70.000 personas.

La compañía energética de Kauai informó que el 91% de los clientes estaban sin servicio eléctrico y que "las evaluaciones de daños comenzarán tan pronto como sea posible esta mañana, dependiendo de las condiciones meteorológicas. En este momento no hay una hora estimada de restablecimiento para ninguna de las interrupciones" de energía.

Más al este, en la isla de Oahu, donde se encuentra la capital, Honolulu, había más de 20.000 clientes sin electricidad, según Hawaiian Electric.

El condado de Kauai pidió a los "residentes y visitantes mantenerse lejos de las carreteras, evitar viajes innecesarios".

"A medida que amanece y se hace más evidente la magnitud de los daños causados por el huracán Lowell, queremos asegurarnos de que no surjan innecesariamente nuevas situaciones de emergencia", declaró Elton Ushio, administrador de la Agencia de Manejo de Emergencias (FEMA) de Kauai.

Anteriormente, se había advertido a los residentes de Kauai y Niihau que estuvieran atentos a posibles tornados, aunque no estaba claro de inmediato si llegaron a formarse.

Lowell registró vientos sostenidos de alrededor de 177 km/h durante su aproximación más cercana, con pronósticos de entre 100 y 200 mm de lluvia en Kauai, potencial de graves inundaciones repentinas y corrimientos de tierra.

Se esperaba que una marejada ciclónica de entre 60 y 120 centímetros provocara que zonas normalmente secas cerca de la costa quedaran inundadas por el aumento del nivel del agua tierra adentro.

La tormenta alcanzó brevemente la fuerza de categoría 5 la semana pasada.