El Gobierno español desclasifica informes de inteligencia sobre la entrada de migrantes a Ceuta

El Gobierno español desclasificó este martes informes de inteligencia sobre la entrada masiva de migrantes al enclave norafricano de Ceuta desde Marruecos a finales de julio, en medio de interrogantes sobre si el ejecutivo fue advertido previamente y del papel de Rabat en los hechos.

"Damos un paso más en nuestro compromiso con la transparencia y con el derecho de la ciudadanía a conocer toda la información", afirmó la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, tras un consejo de ministros que aprobó la desclasificación de alrededor de "40 documentos".

Los textos se harán públicos el miércoles, afirmó Saiz, quien no quiso adelantar su contenido ante preguntas de los periodistas.

La irrupción el 30 y 31 de julio de más de 70.000 migrantes desde Marruecos al pequeño territorio español ha despertado numerosas interrogantes, sobre si el Gobierno había sido advertido por informes de inteligencia sobre lo que podía suceder y por el papel que jugó el país vecino en la crisis.

Al anunciar que se desclasificarían estos documentos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el jueves pasado que el Ejecutivo no recibió ningún informe que permitiera anticipar la escala de lo ocurrido en Ceuta.

Asimismo, el dirigente socialista aseveró que ningún servicio gubernamental "ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio".

Las dudas sobre el papel de Marruecos aumentaron la semana pasada, tras la filtración de un informe policial que apuntaba a la "permisividad" de las fuerzas de seguridad de ese país durante la crisis.

La Justicia española abrió el lunes una investigación sobre lo ocurrido en Ceuta, basándose principalmente en ese informe policial, al observar que "se ha evidenciado (...) una clara e indudable gestión favorecedora del proceso" de entrada de migrantes "desde el territorio del Reino de Marruecos"

"Diferentes miembros uniformados de las fuerzas de seguridad de Marruecos" mostraron no solo "permisividad", sino que hicieron un "guiado activo" para que los migrantes cruzaran la frontera, señaló el documento judicial de la magistrada que inició las pesquisas.

Una gran mayoría de migrantes regresó a Marruecos rápidamente, pero miles permanecieron en Ceuta, lo que ha degenerado en situaciones de violencia e irritación de la población local, que ha protestado para pedir su expulsión.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, anunció este martes que ya han sido habilitadas en Ceuta "3.400 plazas" para albergar a migrantes, muchos de los cuales siguen durmiendo en playas, y el objetivo es llegar a "6.000" en "los próximos días".

El Gobierno busca agilizar la devolución de los migrantes, pero debe identificar a cada uno para determinar si tiene derecho a asilo o puede ser retornado, mientras que miles de menores deben recibir protección especial.