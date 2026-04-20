El gobierno español critica como un "error" el desplante de María Corina Machado

El gobierno español cargó este lunes contra la opositora venezolana María Corina Machado al llamarla "líder ideológica" que cometió un "error" al haberse reunido en Madrid con la derecha y la extrema derecha españolas mientras declinó verse con el Ejecutivo.

"Ha escogido actuar como una líder ideológica y por eso ha decidido reunirse solo con una parte del espectro político español, con la extrema derecha española, en vez de como una representante, pues de lo que ella entiendo que quiere representar, que es el pueblo venezolano", afirmó en la radio pública RNE el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Si "quiere venir como líder de una facción ideológica a Madrid, yo sinceramente creo que es un error. Cuando es la facción de la extrema derecha, todavía mayor error", indicó Albares sobre la premio Nobel de la Paz.

Machado inició la semana pasada una visita a la capital española, donde el viernes se reunió con la derecha y la extrema derecha, pero declinó una invitación para verse con el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, al considerar que no convenía para el "objetivo superior de la libertad de Venezuela".

La líder opositora venezolana, quien el sábado encabezó una manifestación multitudinaria en Madrid en su apoyo, dijo que echó de menos por parte del Gobierno español una "denuncia pública de la violación de los derechos humanos, la exigencia de la liberación de los presos políticos".

Albares rechazó las "críticas que son absolutamente injustas y gratuitas".

"Este es el gobierno del mundo que más ha hecho por el pueblo venezolano", afirmó el ministro, recordando que España dio refugio a Edmundo González Urrutia, cuyo triunfo en las elecciones presidenciales de 2024 reivindica la oposición venezolana, y a otros líderes venezolanos como Leopoldo López.

Albares afirmó que Machado, quien salió en diciembre de Venezuela para recoger el premio Nobel de la Paz en Oslo, en un momento dado "solicitó refugio en nuestra embajada (en Caracas) y yo personalmente le dije que no había ningún problema", aunque finalmente no hizo falta.

Por tanto, "es completamente injusto, no se puede solicitar ayuda y luego venir a (...) desmerecer a las instituciones españolas", afirmó Albares.

El ministro también criticó que en la manifestación del sábado se hayan escuchado "gritos y consignas que son claramente racistas", en referencia a llamados de "¡Fuera la mona!" en contra de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.